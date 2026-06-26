برنامه های دهه دوم محرم در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه دوم ماه محرم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اجرای مجموعهای از برنامههای عبادی، معرفتی و سوگواری، پذیرای زائران و مجاوران خواهد بود.
وی افزود: برنامههای پیشبینیشده در این ایام در پنج نوبت صبح، قبل از ظهر، بعد از ظهر، قبل از مغرب و شب برگزار میشود و در هر بخش، جمعی از سخنرانان، قاریان، مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) حضور خواهند داشت.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان کرد: مراسم صبحگاهی حرم مطهر هر روز با تلاوت قرآن کریم و ادعیه آغاز میشود و در روز جمعه ۱۱ محرم این برنامه با حضور شهاب امانجی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: از روز شنبه ۱۲ محرم تا یکشنبه ۲۰ محرم، محور اصلی برنامههای صبحگاهی قرائت سوره مبارکه فتح خواهد بود و تنها در روز چهارشنبه ۱۶ محرم، به جای این برنامه، مراسم زیارت عاشورا برای زائران و مجاوران تدارک دیده شده است.
برنامههای قبل از ظهر با حضور سخنرانان و ذاکران برگزار میشود
حسینزاده گفت: مراسم قبل از ظهر نیز با سخنرانی و قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه همراه خواهد بود و از روز جمعه ۱۱ محرم تا شنبه ۱۹ محرم، حجج اسلام و ذاکران اهلبیت (ع) در قالب برنامههای روزانه به اجرای مراسم خواهند پرداخت.
وی افزود: در این بخش، سید مهدی موسوی و عبدالحسین بندانی، محمد حاج ابوالقاسم، علیرضا زنگی و علی خلیلپور، محمدعلی عالمی و اسماعیل خورشیدی، ابوالفضل ناظم و میثم حمیدینیک، محمد جعفری، حسین فخار و هادی فرزانه، غلامحسین حاجیقربانی و صادق کفیل و همچنین حسن نجیمی و ابراهیم کفیل به ترتیب در روزهای مختلف به ایراد سخن و مرثیهسرایی خواهند پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای بعد از ظهر نیز با حضور سخنرانان و مداحان برگزار میشود که بر اساس جدول زمانبندی، روز جمعه ۱۱ محرم سید مهدی موسوی و حسین اردستانی، شنبه ۱۲ محرم مهدی حیدرزاده و محمد حیدریفر، یکشنبه ۱۳ محرم حسن ابوالقاسمی و محمد صافی، دوشنبه ۱۴ محرم محمد مروج و محمد محمودی، سهشنبه ۱۵ محرم سیدرضا جدا، چهارشنبه ۱۶ محرم جواد اشعری، پنجشنبه ۱۷ محرم محمدرضا شمسآبادی، جمعه ۱۸ محرم حسن شالبافان و شنبه ۱۹ محرم مهدی تدینی عهدهدار اجرای مراسم خواهند بود.
محافل قبل از مغرب با زیارت و سخنرانی همراه است
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار کرد: محافل قبل از مغرب نیز با قرائت زیارت و سخنرانی برگزار میشود و این بخش از برنامهها در روز جمعه ۱۱ محرم با قرائت زیارت آلیاسین توسط سید محمد حسینی و سخنرانی محمدحسین مبینی آغاز خواهد شد.
وی افزود: در ادامه این برنامهها، حسن نعمتی و سید علی خوشنظر، حمید محمدی و سید علی خوشنظر، محمدحسین حیدری و سید علی خوشنظر، سید احمد حسینی و مرتضی وافی، سید حسین ضیایی و مرتضی وافی، وحید خیابانی و مرتضی وافی، مجید طیبی و مرتضی وافی، مرتضی علیزاده و مرتضی وافی و در روز ۲۰ محرم نیز محمدمهدی بابایوسفی و محمد زرینج به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
مراسم شب با حضور خطبای برجسته ادامه مییابد
حسینزاده گفت: بخش پایانی برنامههای روزانه حرم مطهر به مراسم شبهای دهه دوم محرم اختصاص دارد که در دو بازه زمانی برگزار خواهد شد.
وی افزود: از شام جمعه ۱۱ محرم تا شب سهشنبه ۱۵ محرم، مراسم عزاداری با سخنرانی سید حسین مؤمنی و مداحی حنیف طاهری برگزار میشود.
وی ادامه داد: از شب چهارشنبه ۱۶ محرم تا شب یکشنبه ۲۰ محرم نیز برنامههای شبانه با سخنرانی مرتضی آقاتهرانی و مداحی سجاد محمدی دنبال خواهد شد و در آخرین شب دهه دوم محرم، محمدرضا حیدری کاشانی به جای سخنران حضور خواهد داشت و مراسم با مداحی سجاد محمدی به پایان میرسد.
قم- مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه (س) از تدارک برنامههای گسترده دهه دوم محرم در این آستان مقدس خبر داد و به تشریح جزییات این برنامه ها پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه دوم ماه محرم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اجرای مجموعهای از برنامههای عبادی، معرفتی و سوگواری، پذیرای زائران و مجاوران خواهد بود.
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