امام جمعه گناوه: جهاد تبیین اهل بیت(ع) عاشورا را ماندگار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبههای نماز جمعه گناوه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات اظهار کرد: تقوا مهمترین سرمایه انسان در مسیر سعادت است و خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بندگان را به تقوا دعوت کرده و وعده داده است که اهل تقوا مشمول عنایت و همراهی ویژه الهی خواهند بود.
وی افزود: اگرچه همراهی خداوند شامل همه بندگان است اما در قرآن کریم از معیت خاص الهی نسبت به اهل تقوا سخن گفته شده و این همراهی ویژه شامل کسانی میشود که در مسیر بندگی، اخلاص و عمل صالح حرکت میکنند.
امام جمعه گناوه با تسلیت ایام اسارت اهل بیت (ع) و همچنین سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، از حضور گسترده مردم شهرستان گناوه در مراسم عزاداری دهه نخست محرم و بهویژه تاسوعا و عاشورای حسینی قدردانی کرد و گفت: مردم گناوه امسال نیز با عشق، ارادت و اخلاص در صحنه عزاداری سیدالشهدا (ع) حضوررپرشور پیدا کردند و جلوهای از دلدادگی به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.
حجت الاسلام رکنی حسینی از روحانیون، وعاظ، مداحان، هیئتهای مذهبی، خادمان، مواکب، بانوان فعال در عرصه خدمترسانی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، اعضای شورای تأمین، مسئولان اجرایی و همه کسانی که در برگزاری مراسم نقش داشتند تقدیر کرد و افزود: بسیاری از افراد از ماهها قبل برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری تلاش کردند و این خدمت به دستگاه امام حسین (ع) قابل تقدیر است.
نهضت عاشورا بدون جهاد تبیین اهل بیت (ع) ماندگار نمیشد
امام جمعه گناوه با اشاره به آغاز دوران اسارت اهل بیت (ع) پس از واقعه عاشورا اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات قابل تأمل در حادثه کربلا، نقش اسارت اهل بیت (ع) در ماندگاری نهضت عاشوراست.
وی افزود: هر حادثه علاوه بر عامل شکلگیری، برای استمرار و ماندگاری نیازمند عامل حفظ و تبیین است و حادثه عاشورا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی اضافه کرد: رمز و راز علت ماندگاری کربلا در اسارت آل الله است یعنی علت مبقیه کربلا اسارت آل الله بود و لذا امام سجاد زین العابدین (ع) و حضرت زینب نقش تبیین و روشنگری را پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانش را ایفا می کنند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه ماندگاری نهضت عاشورا مرهون نقشآفرینی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در دوران اسارت است، گفت: اگر پیامرسانی و جهاد تبیین اهل بیت (ع) نبود، حادثه کربلا در همان سرزمین باقی میماند و پیام قیام امام حسین (ع) به تاریخ و نسلهای بعد منتقل نمیشد.
رکنی حسینی ادامه داد: شهادت امام حسین (ع) و یارانش آغاز نهضت بود اما استمرار و انتقال پیام آن به نسلهای بعد با مسئولیتی صورت گرفت که بر دوش حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) قرار گرفت.
وی تصریح کرد: حضرت زینب (س) در شرایطی که خاندان اهل بیت (ع) در اسارت بودند با قدرت، صبر، روشنگری و خطبههای تاریخی خود، دستگاه ظلم را رسوا و حقیقت عاشورا را برای مردم آشکار کرد.
امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: اگر آن جهاد تبیین و روشنگری صورت نمیگرفت، دشمن تلاش میکرد حقیقت کربلا را تحریف و مسیر قیام امام حسین (ع) را وارونه جلوه دهد.
حضرت زینب (س) بزرگترین راوی و تبیینگر عاشورا بود
وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در دوران اسارت گفت: از کوفه تا شام و سپس تا مدینه، این دو شخصیت بزرگ با خطبهها و مواضع روشنگرانه خود اجازه ندادند حادثه عاشورا فراموش شود.
حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: در شرایطی که فضای عمومی جامعه دچار انفعال و دنیاگرایی شده بود، اهل بیت (ع) با تحمل سختترین مصائب، حقیقت را زنده نگه داشتند.
وی با اشاره به برخی روایات درباره وضعیت جامعه اسلامی پس از عاشورا و توصیه به مطالعه کتاب «حماسه امام سجاد» از آثار امام شهید امت اظهار کرد: جامعه آن روز گرفتار راحتطلبی و فاصله گرفتن از آرمانهای اهل بیت (ع) شده بود و نقش امام سجاد (ع) در بازسازی فکری جامعه بسیار مهم و اثرگذار بود.
امام جمعه گناوه با اشاره به مصائب اهل بیت (ع) به ویژه امام سجاد و حضرت زینب (س) در بازگشت به قتلگاه عاشورا بیان کرد: آنچه بر خاندان اهل بیت (ع) در روزهای اسارت گذشت تنها یک رنج جسمی نبود بلکه رسالتی بزرگ برای حفظ حقیقت عاشورا بر دوش آنان قرار داشت.
وی گفت: حضرت زینب (س) در اوج اندوه و مصیبت نیز رسالت روشنگری خود را رها نکرد و با خطبه های خود غوغایی به پا و دشمن را مات و مبهوت و رسوا کرد و همین مسئله موجب شد عاشورا به یک جریان زنده و اثرگذار در طول تاریخ تبدیل شود.
خانوادهها نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از اعتیاد دارند
حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدربا تقدیر از مجموعه نیروی انتظامی و تلاشگران این عرصه در شهرستان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقابله با قاچاق مواد مخدر و حفاظت از سلامت جامعه و جوانان شهدای زیادی تقدیم کرده و این موضوع نشاندهنده اهمیت این مبارزه است.
وی با بیان اینکه امام شهید سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر را چند سال پیش به روسای قوای سه گانه ابلاغ فرمودند، با ارائه آمارهایی افزود: اعتیاد امروز یکی از مهمترین عوامل بروز آسیبهای اجتماعی از جمله فروپاشی خانواده، طلاق، خشونتهای خانگی، سرقت و آسیب به نسل جوان است.
امام جمعه گناوه تأکید کرد: خانوادهها نخستین و مهمترین سنگر پیشگیری و مقابله با اعتیاد هستند و آگاهیبخشی، ارتباط مؤثر با فرزندان، نظارت و آموزش میتواند نقش مهمی در پیشگیری از این آسیب داشته باشد.
وی بیان کرد: مدارس، مراکز فرهنگی، رسانهها و دستگاههای اجرایی نیز باید در حوزه فرهنگسازی و پیشگیری نقش فعالتری ایفا کنند.
حفظ انسجام داخلی و توجه به منافع ملی ضرورت امروز کشور
امام جمعه گناوه در بخش پایانی خطبهها با اشاره به مسائل سیاست خارجی و تحولات منطقه و مذاکرات و گفتگوهای اخیر در سوئیس اظهار کرد: ماموریت اصلی این دوره از مذاکرات در حقیقت پیگیری پنج شرط اصلی رهبر فرزانه انقلاب بود و مهمترین مسئله ای که پیگیری شد نیز بحث لبنان بود که به عنوان خط قرمز ما و مذاکرات است .
وی ادامه داد: هدف اصلی این سفر، توقف عملیات نظامی در لبنان بود که با موفقیت انجام شد اگرچه گهگاه امروز رژیم صهیونیستی به بعضی از روستاها و شهرهای لبنان تجاوز می کند و هنوز قسمت زیادی هم از خاک لبنان در تصرف رژیم صهیونیستی است اما اگر این حرکت صورت نمی گرفت و اصرار رئیس هیئت مذاکره کننده نسبت به خط قرمز ایران که مقاومت و حزب الله است نبود قطعا جنگ متوقف نمی شد.
وی ادامه داد: اگر یک روز رژیم صهیونیستی بخواهد این حرکت تجاوز خود و بمباران جنوب لبنان را ادامه دهد قطعا ما این مذاکرات را متوقف خواهیم کرد تا نتیجه نهایی و مطالبه جدی رهبر حکیم انقلاب اسلامی محقق شود.
امام جمعه گناوه یادآور شد: نکته دوم در این مذاکرات بحث آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران بود و این هم که امروز مسئولان آمریکایی حرف هایی دروغی می زنند و به خورد جامعه می دهند را نباید باور کنیم.
وی افزود: نقد و مطالبهگری امری طبیعی و ضروری است اما نباید به گونهای باشد که انسجام داخلی و وحدت ملی آسیب ببیند.
رکنی حسینی گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی، حمایت از منافع ملی و پرهیز از دوقطبیسازی نیاز دارد و همه جریانها باید در چارچوب مصالح کشور حرکت کنند.
وی گفت: همه انقلابی هستیم ما که زیر بار ظلم و حرف های آمریکایی ها نمی رویم و به امام حسین اقتدا کرد ه ایم و لذا اگر هم نقدی داریم نباید کاری کرد که همراهی با دشمن باشد که این قطعا به نفع و مصلحت انقلاب و نظام نیست.
امام جمعه گناوه گفت: مطالبات همه ما باید بر اساس مطالبات جدی رهبر فرزانه و حکیم و انقلاب باشد.
وی با اشاره به اینکه تعلیق تحریم های نفتی به مدت شصت روز یکی دیگر از نکاتی بود که در رابطه با گفتگوها با آمریکا صورت گرفت ،گفت: آن چه امروز مهمه است بحث مدیریت تنگه هرمز است که رهبری فرمود این را باید حفظ کرد و تا کنون نیز حفظ شده و نیروی دریایی سپاه هم اعلام کرد هیچ کس بدون هماهنگی ما حق عبور از این تنگه را ندارد.
حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: امروز خود دشمن هم فهمیده که شکست خورده و باید تسلیم اراده ملت امام حسینی ایران اسلامی شود و تسلیم اراده این ملت امام حسینی است .
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