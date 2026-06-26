مذاکره از موضع قدرت/ توصیه رهبر شهید به ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با تأکید بر مأموریت تاریخی ملت ایران، گفت: ملت بزرگ ایران سکاندار مسلمانان به سمت ظهور امام زمان (عج) خواهد بود و ان‌شاءالله با حول و قوه الهی این مأموریت عظیم را به انجام خواهد رساند.

وی افزود: البته ما هنوز باید زحمت بکشیم و تلاش کنیم. در مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا، به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هنوز از قلدری، تکبر و تبختر خود دست برنداشته‌اند. آمریکایی‌ها بودند که به کشور ما حمله کردند، رهبر ما را به شهادت رساندند، دانش‌آموزان معصوم میناب را در جنایتی هولناک شهید کردند و به کشور ما تجاوز کردند. وقتی به اهدافشان نرسیدند و آبروشان رفت، مستأصل شدند و پیشنهاد مذاکره دادند، اما حتی در مذاکرات نیز همچنان قلدری و تکبر می‌کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سیره اسلامی، اظهار داشت: بر اساس دستورات معصومین(ع) و فرمایشات رسول اکرم(ص) که هیچگاه پیشقدم جنگ نبودند، ما مأموریم هرگاه دشمن به صلح دعوت کرد، بپذیریم؛ اما باید مراقب کید و نقشه‌های شیطانی او باشیم. رهبر معظم انقلاب شهید نیز بارها بر بی‌اعتمادی به آمریکا تأکید داشتند، اما در موارد خاصی که مصلحت نظام بود، اجازه مذاکره دادند تا حربه تحریم از دست دشمن خارج شود؛ البته مذاکره باید از موضع قدرت و اقتدار باشد.

فاطمی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در پیام اخیر، گفت: ایشان فرمودند علی‌الاصول نظرمان چیز دیگری بود، زیرا اصل مذاکره مورد تأیید نبود و مذاکرات از قبل در جریان بود. بیش از ۲۰ بار متن تهیه‌شده به محضر ایشان برده و اصلاح می‌شد، اما متأسفانه آنچه مورد نظر رهبر معظم بود به دلیل قلدری و تکبر طرف مقابل به طور کامل پیاده نشد.

وی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، افزود: این مزور با دروغ‌هایی مانند اینکه «ما پزشکیان، قالیباف و عراقچی‌ها را نزدیم که با آنها مذاکره کنیم» قصد ایجاد اختلاف و دو دستگی در بین ملت ایران را دارد. او می‌خواهد به جای شعار «مرگ بر آمریکا»، ما شعار «مرگ بر همدیگر» بدهیم. دشمن از اتحاد ما هراس دارد و با این دروغ‌ها به دنبال پاشیدن بذر بدبینی و تفرقه است.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، خاطرنشان کرد: کار را به کاردان بسپاریم. ما رهبر معظم، رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و نیروهای مسلح داریم که مشروعیت همه از ولایت فقیه است. نباید با حرف‌های بدون سند و حدس و گمان، تزلزل ایجاد کنیم. حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «لاتقل ما لا تعلم»؛ آنچه را نمی‌دانی نگو.

فاطمی در پایان از برگزاری عزاداری‌های پرشور ایام سوگواری در استان چهارمحال و بختیاری و شهرکرد قدردانی کرد و گفت: از همه دست‌اندرکاران این مجالس، به ویژه حجت‌الاسلام همتیان، سپاسگزارم.