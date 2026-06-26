به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه دیباج در محل مصلی این شهر، نسبت به گره زدن مشکلات کشور به این مسئله هشدار داد و یادآور شد: ملت ایران به دلیل تجربه تلخ برجام و عهدشکنی آمریکا، نسبت به نتیجه مذاکرات بدبین است.

وی با تاکید به اینکه ملت ایران و همه مسئولان جامعه همچنان مطیع رهنمودهای ولایت هستند، ادامه داد: هرگونه افراط و تفریط در این زمینه مردود است.

امام جمعه دیباج ادامه داد: اصل مذاکره موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های مختلف وجود داشته است، اما نگرانی اصلی، وابسته کردن حل مشکلات کشور به مذاکرات است.

قریب توضیح داد: این در حالی که مسئولان باید ظرفیت‌های داخلی را محور حل مسائل کشور قرار دهند و از نگاه صرف به مذاکرات پرهیز کنند.

وی یادآور شد: حل بسیاری از مشکلات نیازمند پشتوانه قانونی است و این اصل باید مد نظر مسئولان واقع شود.

امام جمعه دیباج با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از قضات متعهد به عنوان سربازان نظام در دفاع از حقوق مردم یاد کرد و اظهار داشت: با وجود اقدامات گسترده دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان اقتصادی و جرایم سیاسی، این مجموعه همواره در معرض هجمه‌ها و حملات قرار دارد.

قریب با تاکید به اینکه برخی قوانین دست قضات را برای برخورد با تخلفات بسته است، توضیح داد: ضروری است مسئولان با اصلاح قوانین، زمینه اجرای بهتر عدالت را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه بازوی نظام در ایجاد نظم، انضباط و قانون‌مداری است، تاکید داشت: حل مشکلات و رفع موانع در گرو پشتوانه قانونی و اصلاح برخی قوانین محدودکننده است.