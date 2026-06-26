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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

هشدار گره‌زدن مشکلات کشور به مذاکرات؛ ملت ایران به نتیجه بدبین است

هشدار گره‌زدن مشکلات کشور به مذاکرات؛ ملت ایران به نتیجه بدبین است

دامغان- امام جمعه دیباج نسبت به گره زدن مشکلات کشور با موضوع مذاکرات هشدار داد و گفت: با توجه به بدعهدی آمریکا ملت ایران به نتیجه این مذاکرات بد بین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه دیباج در محل مصلی این شهر، نسبت به گره زدن مشکلات کشور به این مسئله هشدار داد و یادآور شد: ملت ایران به دلیل تجربه تلخ برجام و عهدشکنی آمریکا، نسبت به نتیجه مذاکرات بدبین است.

وی با تاکید به اینکه ملت ایران و همه مسئولان جامعه همچنان مطیع رهنمودهای ولایت هستند، ادامه داد: هرگونه افراط و تفریط در این زمینه مردود است.

امام جمعه دیباج ادامه داد: اصل مذاکره موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های مختلف وجود داشته است، اما نگرانی اصلی، وابسته کردن حل مشکلات کشور به مذاکرات است.

قریب توضیح داد: این در حالی که مسئولان باید ظرفیت‌های داخلی را محور حل مسائل کشور قرار دهند و از نگاه صرف به مذاکرات پرهیز کنند.

وی یادآور شد: حل بسیاری از مشکلات نیازمند پشتوانه قانونی است و این اصل باید مد نظر مسئولان واقع شود.

امام جمعه دیباج با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از قضات متعهد به عنوان سربازان نظام در دفاع از حقوق مردم یاد کرد و اظهار داشت: با وجود اقدامات گسترده دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان اقتصادی و جرایم سیاسی، این مجموعه همواره در معرض هجمه‌ها و حملات قرار دارد.

قریب با تاکید به اینکه برخی قوانین دست قضات را برای برخورد با تخلفات بسته است، توضیح داد: ضروری است مسئولان با اصلاح قوانین، زمینه اجرای بهتر عدالت را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه بازوی نظام در ایجاد نظم، انضباط و قانون‌مداری است، تاکید داشت: حل مشکلات و رفع موانع در گرو پشتوانه قانونی و اصلاح برخی قوانین محدودکننده است.

کد مطلب 6871244

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