«مذاکرات» میدان جنگ دیپلماسی؛ شکست دشمن مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، از مذاکرات به عنوان میدان جنگ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

وی با بیان اینکه مردم می خواهند بدانند که روند توافقات به چه سمتی حرکت می‌کند، افزود: نتیجه مذاکرات هنوز سیال است اما آنچه که تا بحال رخ داده شامل توافق بر اتمام جنگ در همه جبهه‌ها، برداشتن تحریم‌های نفتی، باز شدن تنگه هرمز، از بین رفتن محاصره دریایی ایران است.

امام جمعه دیباج ادامه داد: برداشت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران دیگر موضوع مذاکرات است و فعلاً سخنی از موضوعات هسته‌ای و موشکی نبوده و نخواهد بود.

قریب ادامه داد: آمریکا برای نابودی تمدن ایرانی وارد جنگ شده بود ولی امروز فقط بر بازشدن تنگه هرمز و خروج اورانیوم غنی سازی شده چانه زنی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که می توان گفت در موضوعات مطرح شده، برد نسبی وجود دارد. و نه پیروزی قطعی است و نه از بین رفتن محض دستاوردها. لیکن هم ملت و هم مسئولان به آمریکا بدبین هستند هرچند مذاکره میدان جنگ دیپلماسی است.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه ایران نگذاشت دشمن در جنگ نظامی مسائلش را اجرایی کند، ابراز کرد: امروز شاهد هستیم که در جنگ دیپلماسی هم او را شکست داده ایم.

قریب به سی امین یادواره شهدای شهر دیباج با رنگ بوی غدیر نیز اشاره کرد و بیان داشت: یادواره امسال در فضای غدیر برگزار و فرصت بسیار مناسبی برای تجدید پیمان مردم دیباج با ولایت و امامت است