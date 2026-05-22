به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، اظهار کرد: در جنگ ترکیبی کنونی، چهار مأموریت کلیدی بر عهده ملت ایران است؛ نخست، حضور فیزیکی مستمر در صحنه، حتی در زمان سکوت نبرد نظامی که پشتوانه عملی مسئولان و تغییردهنده محاسبات دشمن است.
وی اضافه کرد: وحدت ملی بهعنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی است؛ چرا که هرگونه تفرقهافکنی در شرایط جنگی، خدمت به دشمن محسوب میشود.
وی افزود: سومین مؤلفه، مدیریت مصرف رسانهای و پدافند شناختی است که شامل ترک یا برخورد حداکثریِ شکآلود با رسانههای معاند و پرهیز از دامن زدن به ناامیدی است.
کارگر ادامه داد: چهارمین مأموریت نیز کمک متقابل و مواسات مؤمنانه شامل درمان رایگان جانبازان، جبران خسارتهای مالی و شبکهسازی مردمی برای یاری آسیبدیدگان است.
هشدار نسبت به خطای محاسباتی دشمن
امام جمعه خارگ با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل تمامی تجهیزات خود را در منطقه مستقر کردهاند، تصریح کرد: دلیل کلید نخوردن جنگ، راهبرد مؤثر «جنگ منطقهای» ایران است؛ حملات ایران به اهداف متخاصم و انسداد تنگه هرمز، شوک بزرگی به آمریکاییها وارد کرد.
وی تأکید کرد: مهمترین خطر فعلی، خطای محاسباتی آمریکا مبنی بر تردید ایران در توسعه جنگ منطقهای است. ما باید با قاطعیت نشان دهیم ایران در ضربه زدن به زیرساختهای انرژی کشورهای حامی اسرائیل کوچکترین تردیدی ندارد.
کارگر تصریح کرد: این جنگ یک «جنگ وجودی» است و هرگونه ارسال علامت ضعف، خسارت جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
رهبران، کلید تبدیل «ظرفیت مقاومت» به «فعل»
حجتالاسلام کارگر با استناد به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «ملتها همیشه آماده مقاومتاند؛ مهم رهبران آنهاست»، گفت: ظرفیت طبیعی ایستادگی در میان ملتها وجود دارد، اما این اراده، هوشمندی و شجاعت رهبران است که این انرژی را به فعل تبدیل میکند.
وی با اشاره به تجربه فتح خرمشهر و نهضت تنباکو، عنصر «ایمان دینی» را پیشران اصلی تمامی جریانهای مؤثر و موفق در تاریخ معاصر ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیز قلدرمابان عالم با «ایرانهراسی» به دنبال ضربه نهایی هستند، اما حضور در میدان و هوشیاری مسئولان میتواند عزت ملی را تثبیت و دشمنان را خوار کند.
امام جمعه خارگ از تلاشهای مخلصانه رزمندگان مستقر در جزیره خارگ، حضور حماسی مردم در صحنهها و مجاهدت مسئولان برای تداوم فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدردانی کرد.
