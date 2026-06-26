اجماع ائمه جمعه البرز بر مذاکره از موضع قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌های استان البرز با محوریت مسائل سیاسی و اجتماعی روز کشور برگزار شد و ائمه جمعه استان در سخنانی ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشور، بر بی‌اعتمادی به آمریکا، ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام شیخ علی نورپور، امام جمعه کمالشهر، با بیان اینکه مردم به تیم مذاکره‌کننده اعتماد دارند، گفت: مردم انتظار دارند مذاکره‌کنندگان از موضع قدرت از حقوق ملت دفاع کرده و مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم را محقق کنند.

وی با تأکید بر اینکه «دشمنی ما با استکبار ریشه‌ای، مبنایی و پایان‌ناپذیر است»، افزود: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و این کشور بدذات و بدعهد است. در مذاکرات نیز ما مدعی، طلبکار و خونخواه هستیم و باید دست برتر جمهوری اسلامی حفظ شود.

حجت‌الاسلام محمد صفدری، امام جمعه مهستان نیز در خطبه‌های خود با اشاره به تجربه‌های گذشته در مواجهه با آمریکا اظهار کرد: اعتماد بی‌محابا به دشمن هزینه‌های سنگینی به همراه دارد و ملت ایران و رهبر انقلاب اکنون منتظر مشاهده نتایج عملی تفاهمات و میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود هستند.

وی تصریح کرد: اگر سیاستمداران کشور بدون اعتماد به وعده‌های شفاهی دشمن و صرفاً بر اساس منافع ملی، تضمین‌های عملی و حفظ اقتدار کشور حرکت کنند، امکان دستیابی به حقوق ملت بیشتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه فردیس نیز با تأکید بر اینکه «هیچ اعتمادی به دشمن نداریم»، گفت: ما پیروز جنگ هستیم و دشمن در رسیدن به اهداف و راهبردهای خود شکست خورده است. در مذاکرات نیز مدعی، طلبکار و خونخواه هستیم و ادبیات ما در برابر دشمن باید ادبیات مقاومت و قدرت باشد نه ادبیات ضعف و انفعال.

در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دربانی، امام جمعه چهارباغ، با اشاره به سوابق خصمانه آمریکا در نقاط مختلف جهان، بر ضرورت بی‌اعتمادی به دشمن تأکید کرد و گفت: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد دشمن برای منافع خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند و ملت ایران باید با هوشیاری کامل حقوق خود را مطالبه کند.

امام جمعه ماهدشت نیز با اشاره به اینکه مذاکره لزوماً به معنای سازش نیست، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه به دشمن اعتماد نداشته و نداریم، اما مذاکره می‌تواند ابزاری برای مدیریت دشمن باشد. مذاکره امروز جمهوری اسلامی از موضع قدرت و برای تثبیت دستاوردهای میدان انجام می‌شود.

تأکید بر ولایت‌مداری و تبعیت از رهبری

یکی دیگر از محورهای مشترک خطبه‌های نماز جمعه استان البرز، تأکید بر جایگاه ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بود.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به اینکه مسئولان و مردم گوش به فرمان ولایت هستند، تصریح کرد: موفقیت کشور در عرصه‌های مختلف در گرو حرکت در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب است.

امام جمعه مهستان نیز ولایت‌مداری را رمز عبور ملت ایران از بحران‌ها دانست و گفت: آنچه ملت ایران را در شرایط حساس و پیچیده کنونی حفظ کرده، تمسک به اصل ولایت و تبعیت از رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی است.

وی افزود: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هرگاه مردم و مسئولان حول محور ولایت فقیه حرکت کرده‌اند، کشور از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور کرده است.

حجت‌الاسلام دربانی، امام جمعه چهارباغ نیز با تأکید بر اینکه ساده‌ترین راه تشخیص حق از باطل توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب است، گفت: اعتماد به مسئولان و مطالبه‌گری از آنان باید در چارچوب رهنمودهای رهبری و حفظ منافع ملی دنبال شود.

امام جمعه ماهدشت نیز با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مذاکرات تأکید کرد: در نظام ولایی، طرف اصلی امام جامعه است و موضع رهبری فصل‌الخطاب محسوب می‌شود. همه مشروعیت‌ها و مجوزها به رأس هرم نظام یعنی ولایت فقیه منتهی می‌شود.

وحدت ملی؛ مطالبه مشترک ائمه جمعه البرز

حفظ وحدت ملی و جلوگیری از شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی نیز بخش دیگری از محورهای مشترک خطبه‌های نماز جمعه استان البرز را تشکیل داد.

امام جمعه مهستان با تأکید بر حفظ وحدت ملی گفت: ملت ایران بارها ثابت کرده است که با وحدت و ایستادگی می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و از آزمون‌های دشوار سربلند بیرون آید.

حجت‌الاسلام دربانی نیز «حفظ وحدت» را یکی از مهم‌ترین الزامات شرایط کنونی کشور دانست و اظهار کرد: هرجا سخن از اختلاف و تفرقه به میان بیاید، باید دانست که دشمن در حال بهره‌برداری است. مطالبه‌گری باید بدون ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه دنبال شود.

امام جمعه ماهدشت نیز با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، وحدت ملی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید از برجسته کردن اختلافات و دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی پرهیز کنند.

مرور خطبه‌های نماز جمعه این هفته استان البرز نشان می‌دهد ائمه جمعه با وجود تفاوت در شیوه بیان، در سه محور اصلی اشتراک نظر دارند؛ حمایت از مذاکره از موضع اقتدار همراه با بی‌اعتمادی به آمریکا، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به عنوان محور تصمیم‌گیری کشور و حفظ وحدت ملی به عنوان مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی و جنگ روانی دشمنان است.