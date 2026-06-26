حضور شهردار نیویورک در مراسم عزاداری امام حسین(ع)+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار نیویورک عکسی از خود در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در روز عاشورا منتشر کرد.
«زهران ممدانی» با انتشار تصاویری از حضور خود در مراسم عاشورا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عاشورا، زمانی برای یادآوری، فداکاری و تامل است».
در ادامه پیام ممدانی آمده است: امروز، در دهمین روز محرم، ما به یاد تعهد تزلزلناپذیر امام حسین (ع) به حقیقت و کرامت هستیم. میراث جاودانه این امام، ارزشهای پایدار ایمان، خدمت به یکدیگر و این باور را به ما یادآور میشود که عدالت همواره ارزش مبارزه دارد.
شهردار نیویورک تأکید کرد: قدرت شهر ما از سنتهای گوناگون دینیای میآید که آن را شکل دادهاند – و از مبارزه مشترک ما علیه بیعدالتی و ستم. باشد که این ارزشها را در ادامه مسیر، برای ساختن شهری عادلانهتر برای همه نیویورکیها زنده نگه داریم.»
نظر شما