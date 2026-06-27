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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

فاکس نیوز: زهران ممدانی یک حزب جدید در آمریکا ایجاد کرد  

فاکس نیوز: زهران ممدانی یک حزب جدید در آمریکا ایجاد کرد  

فاکس نیوز با اشاره به پیروزی طرفداران زهران ممدانی در انتخابات داخلی دموکرات ها در نیویورک اعلام کردکه «حزب سوسیال دموکرات» با حمایت شهردار نیویورک از دل حزب متشتت دموکرات برآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در پی تعمیق اختلافات و تضعیف حزب دموکرات آمریکا، «حزب سوسیال دموکرات» با سرعت چشمگیری در حال افزایش نفوذ خود است. این حزب از سوی راست‌گرایان آمریکایی به عنوان یک حزب ضد آمریکا و ضد رژیم صهیونیستی طبقه‌بندی شده است. این حزب در انتخابات سه‌شنبه گذشته، با حمایت زهران ممدانی شهردار نیویورک، کرسی‌های کنگره در نیویورک را درو کرد.

این شبکه رسانه ای جمهوری خواه با اشاره به ریاست جمهوری هشت ساله باراک اوباما رئیس جمهور سابق بر کشور و حزب دموکرات که فاقد هرگونه دستاورد قابل توجهی بود، اعلام کرد که این زمان، منجر به از دست رفتن یک نسل کامل از جوانان دموکرات در سطوح فدرال، ایالتی و محلی در تحولات سیاسی سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ شد.

کد مطلب 6872003

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    نظرات

    • US ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دردش بخوره تو سر اونایی که آقا امام حسین رو نشناختن، و در ضلالت و گمراهی به سر میبرند

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