به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، گفت در حال گفتگو با اداره حقوقی این شهر درباره امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در صورت سفر او به نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر است.

شهردار نیویورک، به روزنامه نیویورک تایمز گفت: هر کاری که قانون در نیویورک به من اجازه دهد، همان را انجام خواهیم داد؛ اما برای این هدف، قانون خودمان را نخواهیم نوشت.

زهران ممدانی افزود: درباره این موضوع «گفتگویی فعال» با اداره حقوقی شهر نیویورک در جریان است.

وی سپس تاکید کرد: هر اقدامی تنها در چارچوب قوانین موجود انجام خواهد شد.

شهردار نیویورک گفت که معتقد است نتانیاهو باید در لاهه باشد؛ اشاره‌ای به محل دیوان کیفری بین‌المللی که برای نخست‌وزیر صهیونیست های اشغالگر به اتهام «جنایات جنگی در غزه» حکم بازداشت صادر کرده است.