امام جمعه دشتی: حفظ وحدت و تبعیت از ولایت راه عبور از مقطع حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با تسلیت ایام عاشورای حسینی، با اشاره به آیه ۲۲۷ سوره شعراء اظهار داشت: بر اساس روایات، مصداق روشن ظلم، ظلم به اهل‌بیت(ع) است و سر مبارک حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز بر فراز نیزه این آیه را تلاوت کردند.

وی افزود: خداوند در کمین ستمگران است و این آیه هشداری جدی برای دشمنان اسلام و اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود. همان‌گونه که قاتلان امام حسین(ع) در دنیا به ذلت و رسوایی گرفتار شدند، امروز نیز یزیدیان زمان یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی باید منتظر عذاب و مجازات الهی باشند.

امام جمعه دشتی ضمن قدردانی از هیئت‌های مذهبی، ذاکران، سخنرانان و متولیان مساجد و حسینیه‌ها به‌ویژه برگزارکنندگان مراسم‌های محوری عاشورا، بر تداوم ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، گفت: دشمنان گمان می‌کردند با ترور شخصیت‌های بزرگ، انقلاب اسلامی متوقف می‌شود، اما خون شهید بهشتی موجب استحکام بیشتر انقلاب شد.

زاهددوست، شهید بهشتی را الگوی اخلاص، عدالت، مدیریت انقلابی و ولایت‌مداری دانست و افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این ویژگی‌ها نیاز دارد.

امام جمعه دشتی با اشاره به آغاز اسارت اهل‌بیت(ع) و نقش حضرت زینب(س) در تبیین نهضت عاشورا اظهار داشت: حضرت زینب(س) تنها راوی واقعه عاشورا نبود، بلکه یک کنشگر سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی بود که اجازه نداد دشمنان حقیقت عاشورا را تحریف کنند.

وی تأکید کرد: زنان جامعه اسلامی نیز می‌توانند با علم‌آموزی، حفظ حجاب، حضور در عرصه‌های اجتماعی و روایت صحیح و بهنگام واقعیت‌ها، در برابر تحریف‌های دشمن در فضای حقیقی و مجازی نقش‌آفرینی کنند.

زاهددوست با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ملت ایران در مقطع حساسی قرار دارد و مهم‌ترین سرمایه کشور، ایمان، بصیرت، وحدت و تبعیت از ولایت است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هر زمان مردم حول محور ولایت متحد بوده‌اند، توطئه‌های دشمنان شکست خورده است.

دشمن به دنبال ایجاد یأس، بی‌اعتمادی و دلسرد کردن مردم

وی اختلاف سلیقه و تفاوت تحلیل‌های سیاسی را طبیعی دانست اما تصریح کرد: خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که اختلاف نظرها به اختلاف دل‌ها و شکاف در جامعه تبدیل شود.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد یأس، بی‌اعتمادی و دلسرد کردن مردم است، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و نقد منصفانه حق مردم است، اما این امر باید همراه با انصاف، حفظ حرمت‌ها، تقویت امید و حفظ وحدت ملی باشد.

وی تأکید کرد که در نظام اسلامی، فصل‌الخطاب، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و همین اصل طی چهار دهه گذشته کشور را از گردنه‌های دشوار عبور داده است.

زاهددوست درباره موضوع مذاکره نیز گفت: مذاکره هرگز به معنای اعتماد به دشمن نیست و اگر در مقطعی مذاکراتی انجام شود، باید از موضع عزت، حکمت و اقتدار و برای تأمین حقوق ملت ایران باشد، نه از موضع ضعف و عقب‌نشینی.

وی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر مسئولیت‌پذیری مسئولان، هوشیاری ملت، مطالبه‌گری همراه با بصیرت و حفظ وحدت ملی، تصریح کرد: همه جریان‌های سیاسی و انقلابی باید مراقب باشند که دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده نکند و با تمسک به ولایت، مسیر عزت و اقتدار کشور ادامه یابد.