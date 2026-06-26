اکبری: حفظ وحدت ملی از مصادیق امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری عصر جمعه در جمع مردم دیلم با اشاره به تقارن هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر با ایام ماه محرم، بر ضرورت تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حفظ وحدت ملی و افزایش امید در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز هر اقدامی که موجب انسجام، رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی شود، مصداق بارز امر به معروف است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم، به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه این فریضه الهی و نقش آن در اصلاح جامعه دانست.

وی با اشاره به فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع)، اظهار کرد: نهضت عاشورا با هدف احیای ارزش‌های الهی، اصلاح جامعه و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت و این پیام، همچنان منشور مسئولیت اجتماعی مسلمانان در همه دوران‌هاست.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، افزود این فریضه الهی یک فرهنگ عمومی و زیربنای سلامت اجتماعی است و مصادیق آن، حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم کمک به نیازمندان، رعایت قانون، امانت‌داری، حفظ بنیان خانواده، مبارزه با فساد، خدمت صادقانه به مردم، تقویت امید اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، حفظ وحدت و دفاع از امنیت کشور را از مهم‌ترین مصادیق معروف برشمرد.

اکبری همچنین با تشریح رویکرد این ستاد، گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی مردمی، فرهنگی و ایجابی، به دنبال تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی است و تحقق اهداف آن بدون حضور فعال مردم و همکاری دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، روحانیت، بسیج، اصناف، جوانان و بانوان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تأکید کرد: سیاست اصلی ستاد، تقویت معروف‌ها پیش از مقابله با منکرات است؛ چرا که گسترش اخلاق، عدالت، انصاف، احترام متقابل، فرهنگ کار، نشاط اجتماعی و همدلی، زمینه کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

اکبری با اشاره به شرایط کنونی کشور، حفظ انسجام، آرامش و امید را ضرورتی ملی دانست و تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، شایعه‌سازی و ایجاد یأس، درصدد تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله انداختن میان مردم و نظام هستند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و صیانت از امنیت روانی جامعه، از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف به شمار می‌رود و در مقابل، شایعه‌پراکنی، ایجاد اختلاف، تخریب امید مردم و تضعیف اعتماد عمومی از منکراتی است که باید با آگاهی و بصیرت با آن مقابله شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اظهار داشت: مردم همواره بزرگ‌ترین سرمایه نظام و عامل عبور کشور از بحران‌ها بوده‌اند و امروز نیز حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهدا، رهبری حکیمانه امامین انقلاب و مجاهدت ملت ایران است، از بزرگ‌ترین معروف‌ها محسوب می‌شود.

وی در پایان از مسئولان، نخبگان، فرهنگیان، روحانیون، بسیجیان، جوانان و عموم مردم شهرستان دیلم خواست با مشارکت فعال در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، تقویت اخلاق اجتماعی، مطالبه‌گری مسئولانه و خدمت صادقانه به مردم، برای ساختن جامعه‌ای سالم، بانشاط و در تراز ارزش‌های اسلامی و انقلابی تلاش کنند.