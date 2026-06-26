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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

اکبری: حفظ وحدت ملی از مصادیق امر به معروف است

اکبری: حفظ وحدت ملی از مصادیق امر به معروف است

بوشهر- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم گفت: حفظ وحدت ملی و تقویت امید اجتماعی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری عصر جمعه در جمع مردم دیلم با اشاره به تقارن هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر با ایام ماه محرم، بر ضرورت تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حفظ وحدت ملی و افزایش امید در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز هر اقدامی که موجب انسجام، رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی شود، مصداق بارز امر به معروف است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم، به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه این فریضه الهی و نقش آن در اصلاح جامعه دانست.

وی با اشاره به فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع)، اظهار کرد: نهضت عاشورا با هدف احیای ارزش‌های الهی، اصلاح جامعه و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت و این پیام، همچنان منشور مسئولیت اجتماعی مسلمانان در همه دوران‌هاست.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، افزود این فریضه الهی یک فرهنگ عمومی و زیربنای سلامت اجتماعی است و مصادیق آن، حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم کمک به نیازمندان، رعایت قانون، امانت‌داری، حفظ بنیان خانواده، مبارزه با فساد، خدمت صادقانه به مردم، تقویت امید اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، حفظ وحدت و دفاع از امنیت کشور را از مهم‌ترین مصادیق معروف برشمرد.

اکبری همچنین با تشریح رویکرد این ستاد، گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی مردمی، فرهنگی و ایجابی، به دنبال تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی است و تحقق اهداف آن بدون حضور فعال مردم و همکاری دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، روحانیت، بسیج، اصناف، جوانان و بانوان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تأکید کرد: سیاست اصلی ستاد، تقویت معروف‌ها پیش از مقابله با منکرات است؛ چرا که گسترش اخلاق، عدالت، انصاف، احترام متقابل، فرهنگ کار، نشاط اجتماعی و همدلی، زمینه کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

اکبری با اشاره به شرایط کنونی کشور، حفظ انسجام، آرامش و امید را ضرورتی ملی دانست و تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، شایعه‌سازی و ایجاد یأس، درصدد تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله انداختن میان مردم و نظام هستند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و صیانت از امنیت روانی جامعه، از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف به شمار می‌رود و در مقابل، شایعه‌پراکنی، ایجاد اختلاف، تخریب امید مردم و تضعیف اعتماد عمومی از منکراتی است که باید با آگاهی و بصیرت با آن مقابله شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اظهار داشت: مردم همواره بزرگ‌ترین سرمایه نظام و عامل عبور کشور از بحران‌ها بوده‌اند و امروز نیز حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهدا، رهبری حکیمانه امامین انقلاب و مجاهدت ملت ایران است، از بزرگ‌ترین معروف‌ها محسوب می‌شود.

وی در پایان از مسئولان، نخبگان، فرهنگیان، روحانیون، بسیجیان، جوانان و عموم مردم شهرستان دیلم خواست با مشارکت فعال در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، تقویت اخلاق اجتماعی، مطالبه‌گری مسئولانه و خدمت صادقانه به مردم، برای ساختن جامعه‌ای سالم، بانشاط و در تراز ارزش‌های اسلامی و انقلابی تلاش کنند.

کد مطلب 6871349

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