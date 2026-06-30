سردار اکبری: مسیر متعالی انقلاب اسلامی با هدایت رهبری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اکبری در جمع فرماندهان بسیج مساجد و محلات که در سالن جلسات سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به استمرار مسیر اهل‌بیت(ع) و نهضت عاشورا اظهار کرد: امام راحل با همراهی ملتی که عشق به امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) داشتند نظام جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد و این مسیر با تقدیم شهدا ادامه یافت.

وی افزود: این مسیر طی ۴۷ سال گذشته استمرار پیدا کرده و امروز نیز با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه دارد و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ حسینی از تحقیر و استثمار رهایی یافته و به قدرت رسیده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) با بیان اینکه خداوند در مقاطع مختلف حق و باطل را برای مردم آشکار می‌کند، تصریح کرد: امروز نیز جبهه حق و باطل برای مردم جهان نمایان شده و وظیفه ما شکرگزاری از نعمت حضور در جبهه حق و انجام مسئولیت در مسیر تقویت آن است.

وی با تأکید بر جایگاه سپاه در دفاع ازاسلام و انقلاب، گفت: لباس پاسداری به برکت خون هزاران شهید و جانباز ارزش یافته و پاسداران باید قدردان این نعمت الهی باشند و برای حفظ و تقویت جبهه حق تلاش کنند.

سردار اکبری با اشاره به ضرورت آمادگی دائمی نیروهای انقلاب، خاطرنشان کرد: باور به حقانیت این مسیر، ایستادگی، جان‌فشانی و تحمل سختی‌ها را آسان‌تر می‌کند و اگر انسان یقین داشته باشد در جبهه حق قرار دارد، هیچ تهدید، کنایه و فشاری انگیزه او را کاهش نخواهد داد.

وی با بیان اینکه جنگ با جبهه استکبار پایان نیافته است، اظهار کرد: تصور اینکه این نبرد با یک تفاهم‌نامه پایان می‌یابد، ساده‌انگاری است و فرماندهان باید خود را برای ادامه این مسیر آماده کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع)، دشمن‌شناسی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت دانست و افزود: باید این باور در جامعه تقویت شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره دشمن ملت ایران هستند و نباید اجازه داد عملیات روانی دشمن موجب خطای محاسباتی یا ایجاد تردید در جامعه شود.

وی بر استفاده از شیوه‌های نوین در عرصه جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: تولید پادکست، عکس‌نوشته، محتوای کوتاه، بهره‌گیری از آیات قرآن و استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و هیئتی باید در دستور کار فرماندهان قرار گیرد و از روش‌های سنتی فاصله گرفته شود.

سردار اکبری با اشاره به ضرورت انسجام ملی، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز همه نیروهای انقلاب، حفظ وحدت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی، امیدآفرینی و تقویت روحیه مردم در برابر جنگ روانی دشمن است.

وی همچنین از فرماندهان خواست با مطالعه، تفکر، برنامه‌ریزی و طراحی اقدامات متناسب با شرایط هر منطقه، مأموریت‌های خود را با بیشترین اثربخشی اجرا کنند و در انجام وظایف از روزمرگی پرهیز داشته باشند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات و تحولات اخیر، بر ضرورت حمایت همراه با مطالبه‌گری از تیم مذاکره‌کننده تأکید کرد و گفت: روایت صحیح تحولات باید برای مردم تبیین شود تا امید، احساس پیروزی و اعتماد در جامعه تقویت شود و روایت دشمن بر افکار عمومی غلبه نکند.

سردار اکبری در پایان با قدردانی از تلاش فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، ابراز امیدواری کرد که با استعانت از خداوند، پرچم انقلاب اسلامی به دست حضرت ولی‌عصر(عج) سپرده شود.