آغاز فعالیت ادارات کردستان با ۲ ساعت تأخیر در حمایت از تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن لهونی اعلام کرد: با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه، فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان در این روز با ۲ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: کارکنان این دستگاه‌ها از ساعت ۹ صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت تا زمینه همراهی با فضای عمومی حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و تقویت انسجام و همدلی ملی فراهم شود.

استاندار کردستان با اشاره به تداوم خدمت‌رسانی در بخش‌های ضروری تأکید کرد: ساعت فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، همچنین نهادهای نظامی و انتظامی، بدون تغییر و مطابق روال معمول خواهد بود.