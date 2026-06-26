جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به‌منظور رفاه حال مردم استان و فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و نهادهای عمومی غیردولتی استان روز شنبه فعالیت خود را با دو ساعت تأخیر آغاز خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس این تصمیم که با دستور استاندار کرمانشاه اتخاذ شده است، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های مشمول از ساعت ۹ صبح خواهد بود تا شهروندان بتوانند مسابقه تیم ملی فوتبال کشورمان را دنبال کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: این تصمیم با هدف خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم و در پاسخ به درخواست شهروندان برای فراهم شدن امکان تماشای این مسابقه اتخاذ شده است.

بالایی با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات‌رسان و همچنین واحدهایی که به‌صورت شیفتی یا شبانه‌روزی فعالیت دارند، مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد و این مصوبه شامل آن‌ها نمی‌شود.

وی در پایان یادآور شد: دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه برگزار می‌شود و به همین منظور، ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های مشمول در استان کرمانشاه با دو ساعت تأخیر تعیین شده است.