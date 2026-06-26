آغاز فعالیت ادارات گلستان با دو ساعت تأخیر در روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جمالی اظهار کرد: با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی مصر ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت همدلی و انسجام ملی، فعالیت تمامی ادارات، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، ساعت آغاز به کار ادارات در روز شنبه از ساعت ۹ صبح خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، بانک‌ها و همچنین نهادهای نظامی و انتظامی مشمول این تصمیم نبوده و طبق روال معمول انجام خواهد شد.