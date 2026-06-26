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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

عتباتی: چهاردهمین سازش قتل عمد در آذربایجان‌غربی رقم خورد

عتباتی: چهاردهمین سازش قتل عمد در آذربایجان‌غربی رقم خورد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از سازش یک پرونده قتل عمد در شهرستان مهاباد و نجات یک محکوم به قصاص از اجرای حکم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینع اظهار کرد: با تلاش واحد مددکاری زندان مهاباد، رضایت اولیای دم در پرونده محکوم به قصاص نفس «م.م» که بیش از سه سال در زندان مهاباد دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، اخذ شد.

وی افزود: مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و هسته‌های جهادی بخشایش با هدف اصلاح ذات‌البین و جلب رضایت اولیای دم، تلاش‌های گسترده‌ای انجام دادند که سرانجام به نتیجه رسید و خانواده مقتول به حرمت ماه محرم و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از حق قصاص خود گذشتند و فرصت دوباره‌ای برای زندگی به محکوم اعطا کردند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با قدردانی از بزرگواری اولیای دم، تصریح کرد: با تحقق این سازش، شمار پرونده‌های قتل عمد که از ابتدای سال جاری در استان با صلح و سازش مختومه شده‌اند، به ۱۴ فقره رسید.

عتباتی ابراز امیدواری کرد با ترویج فرهنگ ارزشمند صلح، گذشت و سازش، شاهد افزایش مصالحه نه تنها در پرونده‌های قتل عمد، بلکه در سایر دعاوی و اختلافات نیز باشیم.

کد مطلب 6871293

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