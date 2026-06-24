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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم در دلفان

دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم در دلفان

نورآباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان دلفان، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور مأموران در محل، مشخص شد فردی حدوداً ۷۰ساله به قتل رسیده و فرزند وی نیز بر اثر اصابت گلوله سلاح گرم مجروح شده است. بررسی‌های اولیه نشان داد عامل قتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد قاتل، داماد خانواده بوده که به علت اختلافات خانوادگی و با استفاده از سلاح کلت کمری اقدام به ارتکاب این جرم کرده است.

مأموران انتظامی با انجام اقدامات سریع، هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورداستفاده، کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب جرم اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

کد مطلب 6869627

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