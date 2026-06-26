ساعت کاری ادارات کهگیلویه و بویراحمد برای حمایت از تیم ملی تغییر کرد

سید مسعود حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای جام جهانی و به منظور همراهی هرچه بیشتر مردم با این رویداد ملی، با دستور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات و بانکهای استان در روز شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح خواهد بود.
وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای ایجاد شرایط مناسب برای حضور و همراهی مردم با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است، افزود: دستگاههای اجرایی و بانکها فعالیت خود را از ساعت ۹ صبح آغاز خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیمارستانها، مراکز درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای امدادی و سایر مراکز خدماترسان ضروری از این تصمیم مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال عادی و بدون وقفه به شهروندان ارائه خواهند داد.
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