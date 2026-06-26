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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

ساعت اداری استان سمنان شنبه ساعت ۹؛ کارمندان از تیم ملی حمایت کنند

ساعت اداری استان سمنان شنبه ساعت ۹؛ کارمندان از تیم ملی حمایت کنند

سمنان- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان ساعت کاری روز شنبه آتی را ۹ صبح اعلام کرد و گفت: این اقدام برای حمایت از تیم ملی در مصاف با مصر اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله عصر جمعه در گفتگو با رسانه پیرامون تغییر ساعت کاری در روز شنبه، اعلام کرد: برای همراهی با تیم ملی و تماشای کامل بازی ایران و مصر، ساعت کاری ادارات و بانکهای استان سمنان از ۹ صبح شروع می شود

وی افزود: با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تیم ملی مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه این تصمیم اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان ادامه داد: در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقه‌مندان، فعالیت کلیه ادارات، بانکها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

عبدالله زاده افزود: بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی و نهادهای نظامی و انتظامی از این تصمیم مستثنی بوده و مطابق روال معمول به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6871358

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