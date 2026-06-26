به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران توافق آتش بس را نقض کرده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ایران حداقل چهار پهپاد به طرف کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند، شلیک کرد. یکی از پهپادها ضربه محکمی به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران‌قیمت وارد کرد. کشتی آسیب دید اما به مسیر خود ادامه داد و ما سه پهپاد دیگر را سرنگون کردیم.

ترامپ مدعی شد: واضح است که این یک نقض غیرمسئولانه توافق ما برای آتش‌بس است.