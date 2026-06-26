  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

ادعای ترامپ: ایران آتش‌بس را نقض کرده است

ادعای ترامپ: ایران آتش‌بس را نقض کرده است

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران کشتی‌هایی را در تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار داده و آتش‌بس را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران توافق آتش بس را نقض کرده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ایران حداقل چهار پهپاد به طرف کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند، شلیک کرد. یکی از پهپادها ضربه محکمی به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران‌قیمت وارد کرد. کشتی آسیب دید اما به مسیر خود ادامه داد و ما سه پهپاد دیگر را سرنگون کردیم.

ترامپ مدعی شد: واضح است که این یک نقض غیرمسئولانه توافق ما برای آتش‌بس است.

ادعای ترامپ: ایران آتش‌بس را نقض کرده است

کد مطلب 6871412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها