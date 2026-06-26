https://mehrnews.com/x3cqVm ۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6871433 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ بارش در دامنههای میشو رودخانههای مرند را سیلابی کرد مرند-بارندگی در دامنههای کوه میشو موجب جاری شدن سیلاب در رودخانههای داخلی شهر مرند شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6871433 کپی شد مطالب مرتبط سیل پس از ۱۷ سال در رودخانههای داخلی مرند جاری شد سیلاب در سلماس؛ ۲۷ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شد بارش شدید باران و تگرگ، روستای افیل اهر را دچار سیلاب کرد ترافیک سنگین در ورودی تبریز از سمت صوفیان تداوم امدادرسانی به متاثرین از سیلاب بورالان؛۳ روستا خسارت دید برچسبها مرند سیل سیلاب
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