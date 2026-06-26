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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

بارش در دامنه‌های میشو رودخانه‌های مرند را سیلابی کرد

بارش در دامنه‌های میشو رودخانه‌های مرند را سیلابی کرد

مرند-بارندگی در دامنه‌های کوه میشو موجب جاری شدن سیلاب در رودخانه‌های داخلی شهر مرند شد.

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کد مطلب 6871433

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