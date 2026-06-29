به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی روز دوشنبه با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر تا ۶ تیر ماه امسال) حدود ۳۱۴ میلیمتر بارش در این استان ثبت شده است افزود: میزان بارش ثبت شده استان در این بازه زمانی در سال آبی گذشته حدود ۲۰۳ میلیمتر ثبت شده بود که این میزان نشان دهنده افزایش ۵۴.۵ درصد معادل ۱۱۰.۵ میلیمتری بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته است.

وی اظهار کرد: میزان بارش در سال آبی جاری در مقایسه با بلندمدت مشابه نیز حدود ۱۰ درصد معادل ۲۸.۵ میلیمتر افزایش یافته، به طوری که در این بازه زمانی و در بلندمدت میزان بارش ثبت شده ۲۸۵ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: در سال آبی جاری بیشترین بارش در استان از چاراویماق به میزان حدود ۴۳۱ میلیمتر گزارش شده به طوری که میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۲۸۲ میلیمتر) حدود ۱۴۹ میلیمتر و نسبت به بلند مدت مشابه (۲۹۰.۴ میلیمتر) حدود ۱۴۱ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

عبدلی، ادامه داد: کمترین بارش از جلفا به میزان ۲۴۲ میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۱۳۸ میلیمتر) حدود ۱۰۴ میلیمتر افزایش و نسبت به بلندمدت مشابه (۲۵۸ میلیمتر) حدود ۱۶ میلیمتر کاهش یافته است.

وی میزان بارش سال آبی جاری را در تبریز حدود ۲۶۱ میلیمتر اعلام کرد و یادآور شد: میزان بارش سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته (۱۵۳.۴میلیمتر) حدود ۱۰۷.۳ میلیمتر و نسبت به بلند مدت مشابه (۲۴۷.۴ میلیمتر) حدود ۱۳.۳ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۴۴.۵ میلیمتر بارش در حوزه شرق دریاچه ارومیه روی داده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۳۸ میلیمتر) حدود ۱۰۶.۳ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد.

عبدلی افزود: میزان بارش در این حوزه نسبت به بلندمدت مشابه حدود ۳۵ میلیمتر افزایش یافته است به طوری که میزان بارش ثبت شده در بلندمدت مشابه حدود ۲۰۹.۴ میلیمتر گزارش شده بود.