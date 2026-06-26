تداوم امدادرسانی به متاثرین از سیلاب بورالان؛۳ روستا خسارت دید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روستاهای منطقه بورالان شهرستان ماکو، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای امدادی در حال خدمترسانی به خانوارهای متاثر از حادثه هستند.
وی ادامه داد: تاکنون در روستای ولیکندی ۱۲ باب منزل مسکونی از سیلاب تخلیه و ۶ باب منزل تخلیه اضطراری شده است.
محبوبی افزود: همچنین ۵ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی مورد نیاز ۹ خانوار در این روستا توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی افزود: در روستای پنجرلو نیز ۶ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و تخلیه اضطراری شده و اقلام زیستی و غذایی برای ۵ خانوار متاثر توزیع شده است.
وی گفت: در بخش عشایری پنجرلو نیز ۳ خانوار متاثر از سیلاب، چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی دریافت کردهاند.
محبوبی گفت: بیشترین حجم خسارات ناشی از آبگرفتگی در روستای بری گزارش شده است؛ بهطوری که ۳۵ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و ۲۰ باب منزل تخلیه اضطراری شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در این روستا ۱۴ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی میان ۱۴ خانوار متاثر توزیع شده است.
وی اضافه کرد: عملیات امدادرسانی با حضور ۵۴ نفر نیروی عملیاتی، ۸ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۱۵ دستگاه موتورپمپ و لجنکش همچنان ادامه دارد و نیروهای هلالاحمر در تلاش هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگشت شرایط عادی به مناطق متاثر اقدام کنند.
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