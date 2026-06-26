سیلاب در سلماس؛ ۲۷ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شد

علی علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی اخیر در سلماس افزود: باتوجه‌به بارندگی‌های قابل‌توجه و احتمال ادامه ناپایداری‌های جوی، تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعیت هلال‌احمر در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته و نیروهای عملیاتی در نقاط حساس مستقر شده‌اند.

وی افزود: در پی وقوع رواناب‌ها و آب‌گرفتگی در برخی معابر شهری، تیم‌های خدمات شهری شهرداری‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال پاک‌سازی مسیرها، هدایت آب‌های سطحی و رفع انسداد احتمالی کانال‌ها و مسیل‌ها هستند.

فرماندار سلماس ادامه داد: دهیاری‌های بخش‌های مختلف نیز موظف شده‌اند با استفاده از امکانات محلی نسبت به پایش وضعیت روستاها، به‌ویژه مناطق در معرض خطر، اقدام کرده و در صورت نیاز نسبت به جابه‌جایی احتمالی ساکنان هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش راهداری در شرایط فعلی گفت: نیروهای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان در محورهای ارتباطی مستقر بوده و عملیات پاک‌سازی، کنترل آب‌گرفتگی جاده‌ها و ایمن‌سازی مسیرهای مواصلاتی را در دستور کار دارند.

علایی با تاکید بر آمادگی هلال‌احمر خاطرنشان کرد: تیم‌های امداد و نجات این جمعیت نیز به‌صورت کامل تجهیز شده و در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و اسکان اضطراری را ارائه کنند.

فرماندار سلماس با اشاره به‌ضرورت همکاری شهروندان گفت: از مردم انتظار می‌رود ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای آب‌گرفته و مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدارهای دستگاه‌های اجرایی را جدی بگیرند.

آبگرفتگی ۲۷ واحد مسکونی روستایی در سلماس

بر اساس اعلام شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس در پی بارندگی شدید و رگباری در سطح شهرستان سلماس، به‌ویژه در محدوده شهر سلماس و روستای مغانجوق، حجم بالای روان‌آب‌های سطحی موجب آبگرفتگی تعدادی از معابر شهری و روستایی و نفوذ آب به شماری از منازل مسکونی شد.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس، در این حادثه ۱۲ واحد مسکونی در روستای مغانجوق و بیش از ۱۵ واحد مسکونی در سطح شهر سلماس دچار آبگرفتگی شدند.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، مدیریت بحران فرمانداری شهرستان با هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شامل شهرداری، جمعیت هلال‌احمر، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت آب و فاضلاب، نسبت به اعزام نیروها و تجهیزات عملیاتی به مناطق آسیب‌دیده اقدام کرد.

لجن‌کشی و تخلیه آب از منازل آسیب‌دیده، هدایت روان‌آب‌ها به جداول و مسیرهای دفع آب‌های سطحی، پاکسازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، ایجاد مسیرهای انحرافی برای جریان آب و جلوگیری از ورود آب به سایر منازل و اماکن در معرض خطر از جمله اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بود.

همچنین نیروهای امدادی با حضور مستمر در مناطق حادثه‌دیده، ضمن ارزیابی خسارات، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه کردند.

با اقدامات به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی مناسب مدیریت بحران شهرستان، از گسترش خسارات و بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شد.