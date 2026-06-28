مسدود شدن پل طالقانی مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین موسوی‌ نظر روز یکشنبه ضمن تشریح آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب روز گذشته و طغیان رودخانه میانی شهر، ستاد مدیریت بحران شهرداری مرند بلافاصله وارد عمل شد و تمامی عوامل خدمات شهری و آتش‌نشانی برای مقابله با پیامدهای احتمالی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: از همان ساعات اولیه وقوع بحران، ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات امدادی جهت بازگشایی مسیرهای مسدود شده و رفع آبگرفتگی معابر به کار گرفته شدند. حضور میدانی نیروهای عملیاتی در مناطق آسیب‌دیده تا پاسی از شب تداوم داشت تا روند خدمات‌رسانی به شهروندان تسریع شود.

شهردار مرند با تبیین گستره خسارات وارده تصریح کرد:نفوذ جریان آب و گل‌ولای به تعدادی از معابر اصلی و واحدهای مسکونی مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرد که با تلاش نیروهای خدماتی، عملیات تخلیه آب و پاکسازی این اماکن به طور کامل انجام شده است.

موسوی‌ نظر با تاکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته است خاطرنشان کرد: کارشناسان فنی در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات مالی وارده به زیرساخت‌های شهری و اموال شهروندان هستند و روند رسیدگی به این مطالبات با جدیت دنبال می‌شود.

وی در خصوص وضعیت پایداری پل طالقانی به عنوان یکی از نقاط حساس شهر گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان‌دهنده فرسایش و آسیب‌دیدگی بخشی از پایه‌های این پل بر اثر شدت جریان آب است؛ لذا بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران و به منظور حفظ ایمنی و جان شهروندان، این محور ارتباطی تا زمان اتمام ارزیابی‌های دقیق فنی و انجام عملیات ترمیم و مقاوم‌سازی به طور کامل مسدود خواهد بود.

شهردار مرند ضمن قدردانی از همراهی و سعه‌صدر شهروندان گفت: از عموم مردم درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محدوده پل طالقانی و مسیرهای منتهی به آن اکیداً خودداری کنند تا تیم‌های فنی و مهندسی بتوانند با سرعت بیشتری نسبت به بهسازی و ایمن‌سازی این سازه اقدام کنند.