حزب الله: کنترل کامل تپه «علی الطاهر» را در اختیار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: ادعای نهادهای رسمی وابسته به ارتش اسرائیل مبنی بر تسلط بر ارتفاعات علی الطاهر را به شدت تکذیب میکنیم.
در ادامه بیانیه حزب الله آمده است: تپه علی الطاهر در شرق شهر النبطیه، خالی از هر گونه حضور نظامی رژیم اشغالگر است و این تپه همچنان در کنترل رزمندگان مقاومت است و بر آن تسلط کامل دارند.
اتاق عملیات حزب الله تأکید کرد: رزمندگان مقاومت برای مقابله با هرگونه تلاش برای پیشروی یا نفوذ نیروهای دشمن، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
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