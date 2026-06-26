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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

حزب الله: کنترل کامل تپه «علی الطاهر» را در اختیار داریم

حزب الله: کنترل کامل تپه «علی الطاهر» را در اختیار داریم

مقاومت اسلامی لبنان ضمن تکذیب قاطع ادعای رژیم صهیونیستی درباره تسلط بر تپه راهبردی علی الطاهر در شرق النبطیه،‌ تأکید کرد که این تپه از هرگونه حضور نظامیان صهیونیست خالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعای نهادهای رسمی وابسته به ارتش اسرائیل مبنی بر تسلط بر ارتفاعات علی‌ الطاهر را به شدت تکذیب می‌کنیم.

در ادامه بیانیه حزب الله آمده است: تپه علی الطاهر در شرق شهر النبطیه، خالی از هر گونه حضور نظامی رژیم اشغالگر است و این تپه همچنان در کنترل رزمندگان مقاومت است و بر آن تسلط کامل دارند.

اتاق عملیات حزب الله تأکید کرد: رزمندگان مقاومت برای مقابله با هرگونه تلاش برای پیشروی یا نفوذ نیروهای دشمن، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

کد مطلب 6871440

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