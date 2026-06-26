حزب الله: کنترل کامل تپه «علی الطاهر» را در اختیار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعای نهادهای رسمی وابسته به ارتش اسرائیل مبنی بر تسلط بر ارتفاعات علی‌ الطاهر را به شدت تکذیب می‌کنیم.

در ادامه بیانیه حزب الله آمده است: تپه علی الطاهر در شرق شهر النبطیه، خالی از هر گونه حضور نظامی رژیم اشغالگر است و این تپه همچنان در کنترل رزمندگان مقاومت است و بر آن تسلط کامل دارند.

اتاق عملیات حزب الله تأکید کرد: رزمندگان مقاومت برای مقابله با هرگونه تلاش برای پیشروی یا نفوذ نیروهای دشمن، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.