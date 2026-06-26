به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شب گذشته در تماسهای تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جوزف عون رئیسجمهور لبنان، در تلاش برای حل و فصل اختلافات اخیر بوده است.
این خبر در حالی است که یک منبع رسمی لبنانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره مدعی شد که پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن حاصل شده است.
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد توافق بین لبنان و اسرائیل به زودی امضا خواهد شد و شامل به رسمیت شناختن حاکمیت هر کشور بر سرزمینهای یکدیگر خواهد بود. همچنین اسرائیل از برخی مناطق عقب نشینی کرده و آنها را به ارتش لبنان تحویل خواهد داد.
کانال عبری «کان» هم گزارش داد: اسرائیل و لبنان امشب توافق چارچوبی امضا خواهند کرد که به آغاز عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منجر میشود. اما این توافق، حضور این نیروها را تا زمانی که سلاح حزب الله خلع نشده، تثبیت میکند.
در ادامه گزارش این رسانه ادعا شده است که در ساعتهای اخیر پیشرفت قابلتوجهی در مذاکرات لبنان و اسرائیل صورت گرفت و به گفته منابع، دو طرف بر سر آغاز اجرای آزمایشی در دو منطقه که نیروهای اشغالگر از آنها خارج می شود و ارتش لبنان جایگزین خواهد شد، به توافق رسیدهاند. همچنین درباره نحوه برخورد با تونلها، مقابله با افزایش قدرت حزب الله و مذاکره درباره خط مرزی زمینی میان لبنان و رژیم اشغالگر نیز توافقاتی حاصل شده است.
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