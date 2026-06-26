به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسن فضل الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان، بیانیه‌ای در مورد امضای توافقنامه چارچوبی بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن صادر کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما به شدت درباره مسیر سیاسی و امنیتی مذاکرات با رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم، زیرا حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند و باعث اختلافات داخلی خطرناکی می‌شود.

حسن فضل الله تأکید کرد: ما از دولت لبنان می‌خواهیم که مذاکرات مستقیم خود با رژیم صهیونیستی و تمام تصمیماتی را که علیه مردم خود گرفته‌ است، پس بگیرد زیرا آنچه اکنون در پیش گرفته، یک روند امتیازدهی رایگان و عقب‌نشینی مستمر است که به ویرانی کشور خواهد انجامید و تنها در خدمت منافع دشمن خواهد بود.

وی تصریح کرد: آنچه یکی از شبکه‌های تلویزیونی مطرح کرده و از سوی برخی محافل شناخته‌شده القا و منتشر شده است، مبنی بر این که موضع لبنان درباره مذاکرات در دیدارهایی میان حسن فضل‌الله، سرلشکر حسن شقیر و سرتیپ اندریه رحال تنظیم شده ، به‌طور کامل و از اساس نادرست است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. این ادعا کاملاً مغایر با آن چیزی است که در واقع به مسئولان مربوط در حاکمیت لبنان ابلاغ شده است؛ موضوعی که بر موضع حزب‌الله در مخالفت با مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی تأکید دارد