مردم لبنان در اعتراض به توافق بیروت و تل آویو به خیابان آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «شهاب» فلسطین گزارش داد که تظاهرات در خیابان‌های ضاحیه جنوبی بیروت در اعتراض به توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی که مردم لبنان از آن به روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی یاد می کنند، آغاز شد.

براساس این گزارش، لبنانی ها با برپایی این تظاهرات، توافق دولت لبنان با آمریکا و اسرائیل را محکوم کردند.

این تظاهرات به دنبال آن رخ می دهد که «حسن فضل الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان ساعتی پیش گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر با ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان است و کسی حق ندارد دشمنی با اسرائیل را ملغی کند.