نتانیاهو: اجازه بازگشت غیرنظامیان به جنوب لبنان را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی پس از امضای توافق چارچوبی بین این رژیم و دولت لبنان گفت: اجازه بازگشت مردم به جنوب لبنان را نخواهیم داد.

بنیامین نتانیاهو در ادامه با تکرار گزافه گویی‌ها درباره ایران و حزب الله افزود: توافق چارچوبی، ضربه‌ای محکم به ایران است که تلاش داشت عقب‌نشینی از جنوب لبنان را بر ما تحمیل کند.

نتانیاهو که به‌وضوح در تحقق اهداف جنگی خود شکست خورده است،‌ مدعی شد: این توافق تأکید دارد که ایران و حزب‌الله هیچ نقشی در لبنان ندارند و ما به ارتش لبنان اجازه خواهیم داد کنترل دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز کند. یکی از این مناطق کاملاً خارج از منطقهٔ حائل امنیتی قرار دارد؛ در جنوب رود لیتانی. منطقهٔ دوم در شمال رود لیتانی است؛ بخش کوچکی از آن در محدودهٔ منطقهٔ امنیتی گسترش‌یافته‌ای قرار دارد که طی دو هفتهٔ گذشته ایجاد کرده‌ایم. ارتش اسرائیل به‌صراحت اعلام کرده که دیگر نیازی به حفظ آن بخش ندارد.

وی که با بحران مشروعیت حتی در داخل سرزمین های اشغالی مواجه است، ادعا کرد: ما به یک دستاورد بزرگ برای اسرائیل رسیده‌ایم. اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزب الله، در کمربند امنیتی باقی خواهد ماند. توافق با لبنان ضربه‌ای بزرگ به ایران است. مهم‌ترین نکته آن این است که ما در «منطقه امنیتی» باقی خواهیم ماند.

نتانیاهو صراحتا اعلام کرد: «ما همچنان منطقهٔ حائل امنیتی اصلی را که خارج از برد موشک‌های ضدتانک قرار دارد، حفظ خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد نه حزب‌الله و نه حتی جمعیت غیرنظامی وارد آن منطقه شوند.»