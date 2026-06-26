عون: توافق با اسرائیل، گام نخست بازگشت لبنانی ها به مناطق آزاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نهاد ریاست‌جمهوری لبنان با استقبال از توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی، مدعی شد که توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی، نخستین گام در مسیر بازگشت لبنانی‌ها به سرزمین‌های آزاده شده و منازل بازسازی شده آنها و در سایه حاکمیت دولت لبنان است.

وی همچنین مدعی شد که این توافق، نخستین گام در مسیر آن است که لبنان حاکمیت کامل خود را بدون کم و کاست باز پس گیرد.

بر اساس این بیانیه، عون از دولت آمریکا و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور به دلیل میزبانی مذاکرات لبنان و اسرائیل و آنچه وی"حمایت از مواضع لبنان" دانست، قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین از کشورهای دوست و برادر که در طول مذاکرات از مواضع بیروت حمایت کردند، تشکر کرد.

اظهارات عون درحالی مطرح می شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعتی پیش در سخنانی پس از امضای توافق چارچوب میان این رژیم و دولت لبنان مدعی شد: اجازه بازگشت مردم به جنوب لبنان را نخواهیم داد.

نخست‌وزیر لبنان: توافق با اسرائیل برای خروج اشغالگران و بازگشت حاکمیت دولت است



«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان نیز در واکنش به توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی با دفاع از این توافق مدعی شد: هدف این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و بازگرداندن حاکمیت دولت بر سراسر کشور است.

وی اظهارات گذشته اش را تکرار کرد و گفت: تنها دولت لبنان اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد.

نخست‌وزیر لبنان افزود تعهدات پیش‌بینی‌شده برای لبنان در توافق چارچوب، همان اصولی است که پیش‌تر در توافق طائف مورد توافق همه جریان‌های لبنانی قرار گرفته بود.