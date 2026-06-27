روبیو: توافق لبنان و اسرائیل، زمینه ساز همکاری نظامی سه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد: توافق اسرائیل و لبنان، زمینه تشکیل یک گروه همکاری نظامی سه‌جانبهٔ مشترک به رهبری واشنگتن را فراهم می‌کند تا دو طرف بتوانند این توافق را اجرا کنند.

وی مدعی شد: آمریکا بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت توانمندی‌های ارتش لبنان تأکید دارد تا این ارتش بتواند حاکمیت دولت را بر تمام خاک لبنان گسترش دهد.

روبیو با بیان این که "این توافق مسیر پایان دادن به درگیری را ترسیم می‌کند"، مدعی شد: این توافق همچنین سازوکاری برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن ساختار نظامی آن ایجاد می‌کند.

وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه افزود: این توافق همچنین به اسرائیل امکان می‌دهد پس از رفع تهدید حزب‌الله علیه اسرائیلی ها، به مرزهای خود بازگردد.

وی در پایان از آمادگی کشورش برای کمک به ارتش لبنان خبر داد و گفت: وزارت جنگ آمریکا بر اساس اعتبارات مصوب، آماده اختصاص بیش از ۳۰ میلیون دلار به ارتش لبنان است.

اظهارات روبیو درحالی بیان می شود که تظاهرات در خیابان‌های ضاحیه جنوبی بیروت در اعتراض به توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی که مردم لبنان از آن به روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی یاد می کنند، آغاز شد.

براساس این گزارش، لبنانی ها با برپایی این تظاهرات، توافق دولت لبنان با آمریکا و اسرائیل را محکوم کردند.

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره چارچوب توافق دولت لبنان و رژیم اسرائیل



وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای در این باره مدعی شد: پنتاگون آماده است برای حمایت از روند دستیابی به صلح پایدار، بیش از ۳۰ میلیون دلار به ارتش لبنان اختصاص دهد.

این وزراتخانه افزود: قصد داریم با همکاری شرکای خود برای اجرای توافق چارچوبی و تحقق آینده‌ای امن برای لبنان، اسرائیل و منطقه همکاری کنیم.

وزارت امور خارجه آمریکا، حزب‌الله را به برنامه‌ریزی برای حمله به منافع و اتباع آمریکایی متهم کرد و مدعی شد این گروه تهدیدی مستقیم برای منافع آمریکاست.

این وزارتخانه ادعا کرد: لبنان و اسرائیل با پذیرش چارچوب توافق، تصمیمی مهم برای فراهم کردن زمینه خروج از چرخه درگیری گرفتند.

وزارت امور خارجه آمریکا افزود: این توافق، روندی برنامه‌ریزی شده برای تقویت حاکمیت لبنان و اجرای ترتیبات امنیتی پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته است.

این وزارتخانه در ادامه ادعای خود اضافه کرد: بر اساس این توافق، با رفع تهدیدات امنیتی، زمینه بازگشت اسرائیل به مرزهای خود فراهم خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد: توافق چارچوب تشکیل یک گروه هماهنگی نظامی سه‌جانبه درباره لبنان با رهبری آمریکا را پیش‌بینی می‌کند.

این وزارتخانه مدعی شد: این توافق مسیری عملی برای پایان دادن به بحرانی طولانی‌مدت فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد: ایالات متحده به مشارکت کامل در اجرای این روند ادامه داده و منابع قابل توجهی به آن اختصاص خواهد داد.

در این بیانیه ادعا شده است: واشنگتن با هماهنگی سازمان ملل، ۱۰۰ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه فوری در اختیار لبنان قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: واشنگتن مصمم است توانمندی‌های نیروهای مسلح لبنان را برای تقویت حاکمیت این کشور افزایش دهد.