نماینده لبنان: اسرائیل به دنبال به راه انداختن جنگ داخلی در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین شری نماینده وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد: موضع این حزب در خصوص مخالفت با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی ثابت است.

وی اضافه کرد: اسرائیل تلاش می کند آنچه را که از طریق درگیری نظامی به دست نیاورده از طریق به راه انداختن جنگ میان مردم لبنان به دست آورد. تل آویو می خواهد از لبنان امتیازات بیشتری بگیرد.

شری بیان کرد: موافقت حزب الله با استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی مشروط به عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از منطقه است.

پیشتر نیز احمد قبلان مفتی جعفری لبنان، در بیانیه‌ای هشدار داد که توافق دولت این کشور و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا «بدترین فاجعه ملی» در تاریخ لبنان است و هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.

وی افزود دولت کنونی لبنان تنها نماینده خود و نه مردم لبنان، است.

قبلان ادامه داد: مسأله خطرناک این است که این چارچوب توافق به ارتش صهیونیستی عملاً نوعی قیمومیت را بر عملکرد ارتش و اراضی اشغالی لبنان اعطا می کند و به‌طور تلویحی نیز حاکمیت تل آویو بر مناطقی را که اشغال کرده به رسمیت می‌شناسد.