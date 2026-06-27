به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق چارچوب که بین لبنان و رژیم اسرائیل در واشنگتن امضا شد، اعلام کرد: به نظر میرسد تل آویو، لبنان را به سمت جنگ داخلی سوق میدهد، شاید این برای ما چندان هم بد نباشد، بگذارید دولت لبنان با حزبالله بجنگد، از ابتدا هدف همین بود.
بنا بر اعلام این منبع رسانهای صهیونیستی، توافق مذکور که اخیراً با میانجیگری مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به دست آمده، ارتش لبنان را مسئول خلع سلاح حزبالله در جنوب میداند. این گزارش می افزاید: این به معنای واقعی کلمه چیست: لبنانیها باید با لبنانیها بجنگند و اسرائیل از پشت مرزها نظارهگر است.این یک جنگ داخلی است که به بهانه صلح ایجاد می شود.
تحلیلگر این شبکه صهیونیستی در عین حال اذعان کرد که وادار کردن ارتش لبنان به جنگ با حزبالله قبل از اینکه به اندازه کافی قوی شود، منجر به فروپاشی آن خواهد شد.
نمایندگان دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی روز گذشته بعد از پنجمین دور از مذاکرات که چهار روز به طول انجامید با میانجیگری آمریکا یک توافقنامه چارچوب امضا کردند. این توافق با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، ندی حماده سفیر لبنان در واشنگتن و یحیئیل لیتر سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور امضا شد.
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