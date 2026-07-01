اختلافات ونس و روبیو در زمینه سیاست خارجی و جانشینی ترامپ 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرش گزارش داد که جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور، رویکردهای متفاوتی را برای اجرای برنامه امنیت ملی ترامپ اتخاذ می کنند. در حالی که هر دوی این افراد، تضاد مذکور را رد می کنند؛ این تضاد توجه عمومی را به خود جلب کرده است؛ چرا که این افراد، نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری ۲۰۲۸ در حزب جمهوری خواه هستند.

تفاوت‌های این دو نفر در قبال سیاست های خاورمیانه ای بیش از پیش نمایان می‌شود. ونس مدیریت مذاکرات ایران را بر عهده گرفته است و در مواقعی از اقدامات تل آویو در لبنان انتقاد کرده است، در حالی که روبیو از رژیم صهیونیستی حمایت کامل کرده یا از انتقاد عمومی از این رژیم اجتناب می کند.

دن فرید، دستیار سابق وزیر امور خارجه و سفیر سابق آمریکا در لهستان با اشاره به این اختلافات می گوید که «صحبت در مورد اختلافات گمانه زنی نیست.» این در حالی است که کاخ سفید پیشنهادات مربوط به جدایی را رد کرد.

به گفته مقامات دولت ترامپ، روبیو آنقدر در مورد دستیابی به یک توافق قابل قبول با ایران تردید داشت که از هدایت هیئت آمریکایی برای اولین مذاکرات آتش بس در اسلام آباد خودداری کرد، اما ونس این مذاکرات را فرصتی برای تقویت اعتبار سیاست خارجی خود دید و از ترامپ خواست مدیریت مذاکرات را به او بسپارد.

ایان کلی، یک دیپلمات بازنشسته و سفیر بازنشسته در دولت اول ترامپ، گفت: این نسبتاً غیرعادی است که معاون رئیس جمهور در مذاکرات نقش اصلی را داشته باشد، اما کاملاً این احتمال وجود دارد که روبیو از اجازه دادن به او خوشحال باشد.

کلی افزود که به نظر می‌رسد هر دو نفر جاه‌طلبی‌های یکسانی برای جایگزینی ترامپ دارند و اظهارات نیمه شوخی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه در صورت شکست مذاکرات ایران، ونس را مقصر می‌داند؛ نشان می‌دهد که ونس برای شکست آماده شده است.

ادعای تل‌آویو درباره اختلاف شدید روبیو و ونس در پرونده ایران و لبنان

در سایه تداوم تنش‌ها در محافل آمریکایی و صهیونیستی بعد از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن، روزنامه عبری معاریو امروز در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر اعلام کرد که اختلافات در دولت آمریکا در مورد مذاکرات مربوط به پرونده‌های ایران و لبنان تشدید شده است.

این رسانه عبری تاکید کرد که این اختلاف نظر در دو اردوگاه رقیب خود را نشان می‌دهد که گروه اول به رهبری جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ می‌شود و گروه دوم به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور است.

بر اساس این گزارش، مارکو روبیو از نزدیک با ران درمر، سیاستمدار برجسته اسرائیلی که نتانیاهو اخیراً او را در مراحل حساس مذاکرات با لبنان به خط مقدم این پرونده برگردانده همکاری داشته است. در این میان تیم ونس موفق به دستیابی به توافق نسبی با ایران و پیش از آن میانجیگری برای توافق آتش بس در غزه شده بود و در همین حال، گروه مارکو روبیو با هماهنگی تل آویو برای انعقاد توافق میان دولت لبنان با اسرائیل فشار وارد کرد.

رسانه مذکور صهیونیستی تاکید کرد که گروه روبیو با هماهنگی ران درمر فرستاده بنیامین نتانیاهو موفق به امضای توافقی با لبنان شد که با منافع حیاتی و الزامات امنیتی تل آویو همسو است.

لازم به ذکر است که مارکو روبیو و ونس هر دو کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا هستند و یک مشاور کاخ سفید در این زمینه گفت که هر دوی آنها به منافع ترامپ خدمت می‌کنند، بنابراین آنها را دو روی یک سکه نبینید، بلکه دو ابزار متفاوت روی یک چاقوی سوئیسی در نظر بگیرید و ترامپ است که تصمیم می‌گیرد این ابزارها چگونه استفاده شوند.

از طرف دیگر ، روزنامه عبری معاریو از اختلاف نظر در محافل صهیونیستی در مورد توافق با لبنان پرده برداشت و گزارش داد: در حالی که مقامات امنیتی، این توافق را یک دستاورد تاریخی توصیف می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که این توافق‌نامه خطرات جدی برای امنیت اسرائیل به همراه دارد.

این رسانه عبری به نقل از یک منبع ارشد امنیتی صهیونیست که نسبت به پیامدهای این توافق هشدار داده بود ، اعلام کرد که ما بیخیال نیستیم و امیدوار نیستیم که این توافق به شکل کامل اجرا شود. پیش از این حزب الله در آستانه فروپاشی بود اما اکنون ما به آن زمان داده‌ایم تا قدرت خود را بازسازی کند.