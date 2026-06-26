به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فرانسه و نروژ در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه در ورزشگاه بوستون با قضاوت هرناندز با برتری ۴ بر یک شاگردان فرانسه به پایان رسید تا خروس‌ها با کسب ۹ امتیاز، مقتدرانه جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند. عثمان دمبله (۷، ۲۰ و ۳۲) و دزیره دوئه (۴+۹۰) برای فرانسه و تلو آسگارد (۲۱) برای نروژ گلزنی کردند.

فرانسه که با ترکیب اصلی خود پا به میدان گذاشته بود، بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه نخست، کیلیان امباپه با ضربه‌ای سنگین تیر دروازه نروژ را به لرزه درآورد تا نخستین زنگ خطر برای حریف به صدا درآید.

حملات فرانسه سرانجام در دقیقه هفتم به نتیجه رسید. پاس دقیق امباپه، عثمان دمبله را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن پس از حرکتی تکنیکی، با ضربه‌ای دقیق دروازه نروژ را باز کرد تا فرانسه خیلی زود از حریف پیش بیفتد.

برتری فرانسوی‌ها در دقیقه ۲۰ دوچندان شد. ضدحمله سریع این تیم با پاس امباپه به دمبله همراه شد و مهاجم فرانسه با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه، دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند.

با این حال نروژ تنها یک دقیقه بعد اختلاف را کاهش داد. حمله سریع این تیم از جناح چپ با پاس آندریاس شلدروپ به تلو آسگارد همراه شد و این بازیکن با ضربه‌ای زمینی، نتیجه را ۲ بر یک کرد.

در نیمه دوم، نروژ بهترین فرصت خود برای بازگشت به مسابقه را در دقیقه ۵۰ به دست آورد. اسکار باب پس از خطای تئو هرناندز برای تیمش پنالتی گرفت، اما یورگن استراند لارسن نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه نه‌چندان محکم او توسط مایک مانیان مهار شد تا امید نروژی‌ها برای بازگشت به بازی از بین برود.

مانیان در دقیقه ۷۱ هم توانست بار دیگر ناجی دروازه خروس ها شود. مهار فوق‌العاده او باعث شد تا اختلاف نروژ با فرانسه کاهش پیدا نکند و تلاش قرمزهای بازی امشب با وحود افزایش موقعیت گلزنی در ۲۰ دقیقه پایانی راه به جایی نبرد و تا فرانسه در آخرین دقیقه بازی گل چهارم را توسط دوئه بزند و بازی با نتیجه ۴ بر یک تمام شود.

فرانسه با این پیروزی ۹ و نروژ ۶ امتیازی شد تا رتبه های اول و دوم گروه I را از آن خود کنند. سنگال هم با توجه به پیروزی در بازی همزمان مقابل عراق ۳ امتیازی شد تا منتظر تعیین تکلیف بازی های گروهی شود و مشخص شود می تواند به عنوان تیم برتر رده سوم به مرحله حذفی صعود کند یا خیر.