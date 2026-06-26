آخرین ضربه، آخرین گل؛ ترکیه با شکست آمریکا از جام جهانی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ترکیه و آمریکا در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه D صبح امروز جمعه ۵ تیر و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران با قضاوت مصطفی غربال و در ورزشگاه سوفای لس آنجلس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ترکیه به پایان رسید. ترکیه با کسب ۳ امتیاز این بازی در رده چهارم باقی ماند و حذف شد و آمریکا هم با ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد.

شروع تهاجمی آمریکا

بازی با شروعی تهاجمی از سوی آمریکایی‌ها همراه بود و شاگردان این تیم از همان لحظات نخست نشان دادند که برای غافلگیر کردن ترکیه برنامه ویژه‌ای دارند. آمریکا در دقیقه ۲ نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کرد؛ جایی که توپ در داخل محوطه جریمه به جیو رینا رسید اما ضربه او با دخالت مدافعان ترکیه راهی کرنر شد تا نخستین زنگ خطر روی دروازه این تیم به صدا درآید.

فشار آمریکایی‌ها روی همین ضربه کرنر ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۳، دروازه ترکیه تا آستانه باز شدن پیش رفت. در این صحنه وستون مک‌کنی در تیر نزدیک در موقعیتی ایده‌آل قرار داشت اما نتوانست ضربه نهایی را به توپ وارد کند. در ادامه توپ در محوطه جریمه سرگردان شد و آستون تراستی نیز شانس خود را امتحان کرد که این ضربه در ابتدا با واکنش دروازه‌بان ترکیه همراه شد.

با این حال، حملات متوالی آمریکا سرانجام در همان دقیقه ۳ به ثمر نشست و این تیم خیلی زود از حریف خود پیش افتاد. روی ارسال کرنر، توپ این بار در تیر دوم مقابل آستون تراستی قرار گرفت و این مدافع بدون تعلل، با ضربه‌ای محکم توپ را از زاویه‌ای بسته وارد دروازه اوغورجان چاکر کرد تا آمریکا با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد. این گل، شروعی ایده‌آل برای آمریکایی‌ها رقم زد و ورزشگاه لس‌آنجلس را غرق در هیجان کرد.

پس از این گل، آمریکا همچنان با نفرات پرتعداد به سمت دروازه ترکیه حمله می‌کرد و در دقیقه ۶ نیز بار دیگر نشان داد قصد عقب‌نشینی ندارد. در همین دقایق، جو ورزشگاه پس از گل آمریکا کاملاً به سود این تیم بود و هواداران آمریکایی با شور و حرارت زیادی تیم‌شان را تشویق می‌کردند.

آمار مسابقه در دقیقه ۹ نیز برتری شروع آمریکا را به خوبی نشان می‌داد؛ جایی که اعلام شد گل آستون تراستی با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه، دومین گل سریع تاریخ تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی به شمار می‌رود. سریع‌ترین گل تاریخ آمریکا در این مسابقات همچنان به گل کلینت دمپسی برابر غنا در جام جهانی ۲۰۱۴ تعلق دارد که پس از ۳۰ ثانیه به ثمر رسیده بود.

مهاجم رئال مادرید به کمک ترکیه آمد

در شرایطی که آمریکا بازی را در اختیار داشت، ترکیه در دقیقه ۱۰ روی نخستین حمله جدی خود به گل تساوی رسید و پاسخ محکمی به گل زودهنگام حریف داد. در این صحنه باریش ییلماز با حرکتی خوب در سمت راست محوطه جریمه از مدافعان آمریکا جدا شد و توپ را به شکلی دقیق در دهانه محوطه برای آردا گولر (مهاجم رئال مادرید) فرستاد. ستاره جوان ترکیه نیز پس از یک کنترل عالی، با ضربه‌ای دقیق توپ را از مقابل مت ترنر عبور داد و گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه بازی یک بر یک شود.

این گل در حالی به ثمر رسید که ترکیه تا آن لحظه فشار چندانی روی دروازه آمریکا وارد نکرده بود، اما شاگردان این تیم با استفاده از یک موقعیت، خیلی زود به بازی برگشتند و نشان دادند برای عبور از مرحله گروهی، به چیزی جز امتیاز کامل فکر نمی‌کنند.

در دقیقه ۱۹، سباستین برهالتر، هافبک آمریکا، در تلاش برای تصاحب توپ روی پای صالح اوزجان مرتکب خطا شد و پس از اینکه کف استوکش روی پای این بازیکن قرار گرفت، با کارت زرد داور جریمه شد.

تنها لحظاتی پس از دریافت این اخطار، برهالتر بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. آردا گولر با حرکتی تکنیکی توپ را از بین پاهای او عبور داد و این هافبک آمریکایی که از جا مانده بود، ناچار شد با خطا ستاره جوان ترکیه را متوقف کند؛ اتفاقی که باعث شد برهالتر در ادامه مسابقه با احتیاط بیشتری بازی کند تا در خطر دریافت کارت زرد دوم قرار نگیرد.

در ادامه و با رسیدن مسابقه به دقیقه ۲۳، داور به دلیل گرمای هوا بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد. این وقفه می‌توانست فرصت مناسبی برای مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آمریکا، باشد تا با ارائه نکات تاکتیکی، تیمش را پس از از دست دادن برتری و کاهش جریان تهاجمی، دوباره به شرایط مطلوب بازگرداند.

آفساید مانع از گل دوم آمریکا

آمریکا در دقیقه ۳۱ تا آستانه بازپس‌گیری برتری خود پیش رفت. در این صحنه، روی یک ضربه کرنر، ضربه سر یکی از بازیکنان آمریکا با واکنش خوب اوغورجان چاکر، دروازه‌بان ترکیه، همراه شد و توپ برگشتی مقابل مارک مک‌کنزی قرار گرفت. این مدافع نیز توپ را وارد دروازه کرد، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را بالا برد و به دلیل قرار داشتن مک‌کنزی در موقعیت آفساید، گل آمریکا مردود اعلام شد تا نتیجه همچنان یک بر یک باقی بماند.

گل برتری برای ترکیه

تنها لحظاتی بعد، ترکیه از این فرصت نهایت استفاده را برد و در همان دقیقه ۳۱ گل دوم خود را به ثمر رساند. در این صحنه، آردا گولر با یک پاس هوشمندانه توپ را در مسیر حرکت ارن المالی قرار داد. این بازیکن پس از نفوذ از جناح چپ، توپ را به مقابل دروازه ارسال کرد و اورکون کوکچو با حضور به‌موقع در محوطه شش قدم، با یک ضربه از فاصله نزدیک دروازه آمریکا را باز کرد تا ترکیه با نتیجه ۲ بر یک از حریف خود پیش بیفتد. این گل حاصل یک حرکت تیمی زیبا و هماهنگ از سوی شاگردان ترکیه بود که روند مسابقه را به سود آنها تغییر داد.

در دقیقه ۴۰، تیم ملی آمریکا حمله‌ای خطرناک را از سمت چپ ترتیب داد. تیموتی وه‌آ با فراری مناسب پشت خط دفاع ترکیه صاحب توپ شد و پس از ورود به محوطه جریمه، پاس زمینی خطرناکی را به دهانه دروازه ارسال کرد، اما اوغورجان چاکیر، دروازه‌بان ترکیه، با خروجی به‌موقع مسیر توپ را قطع کرد و اجازه نداد برندن آرونسون از این موقعیت استفاده کند.

در دقیقه ۱ + ۴۵، آمریکا بار دیگر دروازه ترکیه را تهدید کرد. وستون مک‌کنی، کاپیتان این تیم، پس از چرخشی زیبا در پشت محوطه جریمه، با شوتی زمینی از فاصله حدود ۲۵ یاردی شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد، اما اوغورجان چاکیر با واکنشی مناسب توپ را دفع کرد تا برتری ۲ بر یک ترکیه تا پایان نیمه نخست حفظ شود.

شروع نیمه دوم و گل برای آمریکا

در دقیقه ۴۸، آمار جالبی از عملکرد ترکیه در این دیدار منتشر شد. ترک‌ها که در دو مسابقه نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود ثبت ۶۲ شوت موفق به گلزنی نشده بودند، در این بازی از دو شوت نخست خود دو گل به ثمر رساندند تا پیشرفتی چشمگیر در بهره‌وری هجومی‌شان به نمایش بگذارند.

در دقیقه ۴۹، آمریکا خیلی زود در نیمه دوم به بازی برگشت و گل تساوی را به ثمر رساند. پس از آنکه مدافعان ترکیه ارسال بازیکنان آمریکا را به لبه محوطه جریمه دفع کردند، توپ مقابل سباستین برهالتر قرار گرفت و این بازیکن با شوتی محکم که پس از برخورد به زمین از کنار تیر نزدیک وارد دروازه شد، حساب کار را ۲ بر ۲ کرد. این گل، نخستین گل ملی برهالتر با پیراهن تیم ملی آمریکا بود.

در دقیقه ۵۸، سباستین برهالتر با ثبت یک گل و یک پاس گل، نام خود را در تاریخ فوتبال آمریکا ثبت کرد. او نخستین بازیکن تیم ملی آمریکا از سال ۱۹۶۶ تاکنون شد که در یک مسابقه جام جهانی هم موفق به گلزنی شده و هم پاس گل داده است.

در دقیقه ۶۰، مائوریسیو پوچتینو نخستین تعویض مهم خود را انجام داد و کریستین پولیشیچ، کاپیتان تیم ملی آمریکا، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به جای تیموتی وه‌آ وارد زمین شد. ورود ستاره آمریکایی با استقبال پرشور هواداران حاضر در ورزشگاه لس‌آنجلس همراه بود و شعارهای «USA» در ورزشگاه طنین‌انداز شد.

تنها لحظاتی پس از ورود به زمین، پولیشیچ تا آستانه گلزنی پیش رفت. او با تشخیص درست مسیر یک پاس قطری، توپ را از مقابل مدافع راست ترکیه ربود و به سمت دروازه حرکت کرد، اما ضربه او از زاویه بسته با واکنش اوغورجان چاکر، دروازه‌بان ترکیه، مهار شد. در ادامه نیز برندن آرونسون نتوانست از توپ برگشتی استفاده کند و این فرصت طلایی برای آمریکا از دست رفت.

در دقیقه ۶۶، پولیشیچ بار دیگر در متن یک صحنه خطرناک قرار گرفت. ارسال بازیکنان آمریکا به شکلی غیرمنتظره به او رسید و توپ پس از برخورد با پای این بازیکن به سمت دروازه تغییر مسیر داد، اما اوغورجان چاکر با واکنشی استثنایی توپ را به تیر دروازه کوبید و مانع گلزنی آمریکا شد. دروازه‌بان ترکیه در جریان این مهار دچار آسیب‌دیدگی شد، اما توانست به بازی ادامه دهد.

در دقیقه ۷۰، ترکیه همچنان برای رسیدن به گل برتری تلاش می‌کرد. کنان ییلدیز با یک پاس دقیق، ارن المالی را در سمت چپ صاحب توپ کرد، اما ارسال زمینی این بازیکن از مقابل مهاجمان ترکیه عبور کرد و راهی به مقصد نداشت.

لحظاتی بعد، آمریکا صاحب یک ضربه آزاد شد، اما پیش از به جریان افتادن بازی، داور به دلیل فرا رسیدن زمان وقفه نوشیدن آب، مسابقه را متوقف کرد تا دو تیم دقایقی برای تجدید قوا در اختیار داشته باشند.

در دقیقه ۷۹، مائوریسیو پوچتینو برای حفظ شادابی تیمش سه تعویض همزمان انجام داد. بر این اساس جیو رینا، برندن آرونسون و جو اسکالی از زمین خارج شدند و الکس زندخاس، سرجینیو دست و الکس فریمن به جای آنها وارد میدان شدند.

یک دقیقه بعد، آمریکا تا آستانه زدن گل سوم پیش رفت. کریستین پولیشیچ از پشت محوطه جریمه با پای چپ ضربه‌ای کات‌دار و دقیق روانه دروازه ترکیه کرد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیر دروازه به بیرون رفت تا این فرصت طلایی از دست برود.

در دقیقه ۸۳، ترکیه نیز شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد. اورکون کوکچو از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او ارتفاع زیادی داشت و از بالای دروازه آمریکا راهی اوت شد.

فشار حملات ترکیه در دقیقه ۸۶ افزایش یافت. آردا گولر با یک حرکت تکنیکی سباستین برهالتر را از پیش رو برداشت و توپ را به جناحین منتقل کرد، اما ارسال بازیکنان ترکیه در ادامه با دخالت مدافعان آمریکا دفع شد و این حمله ثمری نداشت.

در دقیقه ۸۷، هر دو تیم دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند. در تیم ملی ترکیه، کنان ییلدیز و زکی چلیک جای خود را به جان اوزو و چاعلار سویونجو دادند تا وینچنزو مونتلا با نیرویی تازه دقایق پایانی را دنبال کند.

یک دقیقه بعد و در دقیقه ۸۸، مائوریسیو پوچتینو آخرین تعویض خود را انجام داد و وستون مک‌کنی، کاپیتان آمریکا، از زمین خارج شد تا مالک تیلمن در دقایق پایانی به جای او وارد میدان شود.

پیروزی تلخ ترکیه در آخرین بازی

در دقیقه ۸+ ۹۰، تیم ملی ترکیه سرانجام روی آخرین حمله مسابقه به گل پیروزی رسید. ترک‌ها با یک حرکت تیمی از جناح راست، توپ را به سمت چپ منتقل کردند و سپس با ارسال زمینی به مقابل دروازه، موقعیت مناسبی برای کان آیهان فراهم شد. این مدافع با حضور به‌موقع در محوطه شش قدم، توپ را وارد دروازه آمریکا کرد تا ترکیه با نتیجه ۳ بر ۲ پیش بیفتد. این گل که در آخرین ثانیه‌های مسابقه به ثمر رسید، باعث شادی گسترده بازیکنان و هواداران ترکیه در ورزشگاه شد؛ هرچند این پیروزی نیز نتوانست مانع حذف ترک‌ها از جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

در نهایت این بازی با پیروزی ۳ بر ۲ ترکیه به پایان رسید.