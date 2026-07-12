سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، پاپه تیاو که از دسامبر ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی فوتبال سنگال را بر عهده داشت، از سوی فدراسیون فوتبال این کشور کنار گذاشته شد. فدراسیون فوتبال سنگال (FSF) شامگاه شنبه پس از برگزاری نشست کمیته اجرایی خود این تصمیم را اعلام کرد و تمامی اعضای کادر فنی نیز در آستانه جدایی از تیم ملی قرار گرفتند.

در بیانیه فدراسیون فوتبال سنگال آمده است: در پایان نشست کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال سنگال، تصمیم گرفته شد روند پایان همکاری با سرمربی تیم ملی، پاپه تیاو، و همچنین تمامی اعضای کادر فنی آغاز شود.

این تصمیم پس از جلسه‌ای طولانی در شهر داکار اتخاذ شد؛ نشستی که به دنبال حذف تیم ملی سنگال از جام جهانی و شکست این تیم برابر بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ در وقت‌های اضافه در مرحله یک‌هشتم نهایی برگزار شد.

اکنون موضوع انتخاب جانشین پاپه تیاو که از دسامبر ۲۰۲۴ روی نیمکت «شیرهای ترانگا» حضور داشت، به یکی از مسائل اصلی فوتبال سنگال تبدیل شده است. در همین رابطه، گزینه حضور پاتریک ویرا، ستاره سابق تیم ملی فرانسه، در داخل فدراسیون سنگال حامیانی دارد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز توسط روزنامه «اکیپ» مطرح شده بود.

پاپه تیاو در مدت حضور خود روی نیمکت تیم ملی سنگال، این تیم را در رقابت‌های مختلف هدایت کرد و پس از پایان همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور، حالا سنگال باید برای انتخاب سرمربی جدید خود تصمیم‌گیری کند.