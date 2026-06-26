جدول نهایی گروه D مشخص شد؛ صعود آمریکا و استرالیا، امید پاراگوئه

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری همزمان دو دیدار بسته شد تا تکلیف تیم‌های صعودکننده و حذف‌شده این گروه مشخص شود.

در پایان مسابقات این گروه، تیم ملی آمریکا با وجود شکست ۳ بر ۲ برابر ترکیه، با ۶ امتیاز صدرنشین شد و به عنوان تیم نخست راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد. شاگردان مائوریسیو پوچتینو به لطف عملکرد بهتر در دو دیدار ابتدایی، جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند.

تیم ملی آمریکا باید منتظر مشخص شدن حریفش در مرحله حذفی طی روزهای آینده بماند. یکی از تیم های برتر سوم از گروه های B,E,F,I,J حریف آمریکا خواهد بود.

تیم ملی استرالیا نیز با تساوی بدون گل برابر پاراگوئه، امتیازهای خود را به عدد ۴ رساند و با قرار گرفتن در رده دوم جدول، دومین سهمیه صعود این گروه را از آن خود کرد. شاگردان تونی پوپوویچ اگرچه در دیدار پایانی موفق به گلزنی نشدند، اما همین یک امتیاز برای صعود مستقیم آنها به مرحله حذفی کافی بود.

حریف استرالیا در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی تیم دوم گروه G که تیم ملی ایران هم در آن حضور دارد خواهد بود. اگر شاگردان امیر قلعه‌نویی در پایان مرحله گروهی در رده دوم قرار گیرند باید در مرحله حذفی به مصاف استرالیا بروند.

در سوی دیگر، پاراگوئه نیز با تساوی مقابل استرالیا ۴ امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به نماینده آسیا در جایگاه سوم گروه ایستاد. با این حال، امید این تیم برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم همچنان به طور کامل از بین نرفته است.

با این وجود، پاراگوئه با کسب ۴ امتیاز در جدول تیم‌های سوم برتر جام جهانی در جایگاه چهارم قرار گرفت و با توجه به اینکه هشت تیم برتر این جدول راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی می‌شوند، از شانس مناسبی برای صعود برخوردار است.

در انتهای جدول نیز تیم ملی ترکیه با وجود پیروزی دراماتیک ۳ بر ۲ مقابل آمریکا در آخرین دیدار مرحله گروهی، با ۳ امتیاز در رده چهارم ایستاد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. شاگردان وینچنزو مونتلا اگرچه با پیروزی در واپسین بازی خود جام را ترک کردند، اما این سه امتیاز برای جبران نتایج ضعیف دو مسابقه نخست کافی نبود.

بدین ترتیب، تیم‌های ملی آمریکا و استرالیا به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه D راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شدند و پاراگوئه نیز با قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر سوم، شانس بالایی برای حضور در مرحله حذفی دارد؛ در مقابل، ترکیه با وجود پیروزی در دیدار پایانی، از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد.

جدول گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ در پایان مرحله گروهی