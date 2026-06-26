https://mehrnews.com/x3cqXT ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ کد مطلب 6871558 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ عزاداری دلگانیها در شب شهادت امام سجاد(ع) دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با شب شهادت امام سجاد (ع) عزاداری برگزار کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6871558 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه دلگان: عدالت باید در زندگی مردم دیده شود اجتماع مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب صد و هفدهم عزاداری مردم دلگان در شب شام غریبان برگزاری عزاداری روز عاشورا در روستای حسین آباد دلگان برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر امام سجاد(ع)
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