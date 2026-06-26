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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲

عزاداری دلگانی‌ها در شب شهادت امام سجاد(ع)

عزاداری دلگانی‌ها در شب شهادت امام سجاد(ع)

دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با شب شهادت امام سجاد (ع) عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6871558

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