امام جمعه دلگان: عدالت باید در زندگی مردم دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، شهید بهشتی را الگوی ماندگار حکمرانی و تراز مدیریتی مسئولان نظام اسلامی معرفی کرد.

امام جمعه دلگان با اشاره به جایگاه شهید بهشتی در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: شهید بهشتی تنها یک مسئول نبود، بلکه معمار نظام قضایی و نمونه‌ای از مدیریت مبتنی بر عقلانیت، عدالت و خدمت به مردم بود؛ الگویی که مسئولان امروز نیز باید از آن تبعیت کنند.

حجت‌الاسلام بامری سه ویژگی اصلی مدیر تراز از نگاه شهید بهشتی را «تشنگی خدمت، نه قدرت»، «شجاعت در اجرای قانون و عدالت» و «نظم و انضباط در مدیریت» عنوان کرد و افزود: مسئولان باید خدمت به مردم را رسالت خود بدانند، در برابر فشارها و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی عقب‌نشینی نکنند و با حذف بروکراسی‌های زائد، از معطل ماندن امور مردم جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر اینکه عدالت باید در عمل برای مردم قابل لمس باشد، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و قضایی زمانی به آرمان‌های شهید بهشتی نزدیک می‌شوند که مردم نتیجه عدالت را در زندگی خود احساس کنند و رفع مشکلات معیشتی و صیانت از حقوق عامه در اولویت مسئولان قرار گیرد.

ضرورت بصیرت و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن

خطیب جمعه دلگان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن تأکید کرد و گفت: دشمن با شایعه‌سازی و دوقطبی‌سازی به دنبال تضعیف انسجام ملی است و مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی این توطئه‌ها، ولایت‌مداری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

بامری همچنین از مسئولان خواست در تصمیم‌گیری‌های کلان با شفافیت، صداقت و هماهنگی کامل با سیاست‌های کلان نظام عمل کنند و افزود: هرگونه رفتاری که موجب دلسردی مردم یا ایجاد اختلاف در جامعه شود، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: مردم با بصیرت و مسئولان با ولایت‌مداری و عمل دقیق، اجازه نخواهند داد دشمن میان نیروهای انقلاب شکاف ایجاد کند و ملت ایران با اتکال به خداوند، این مسیر را با موفقیت ادامه خواهد داد.