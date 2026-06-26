https://mehrnews.com/x3cqYc ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ کد مطلب 6871573 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ ۱۱۷ شب غیرت و استقامت در خیابانهای زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هفدهمین شب از شهادت قائد امت همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 31 MB کد مطلب 6871573 کپی شد مطالب مرتبط کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه گرمترین نقطه کشور شد میدان داری رشتیها در یکصد و هجدهمین شب در میدان ادارات سیستان و بلوچستان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند صد و شانزده شب ایستادگی در خیابانهای «زاهدان» دانسفهان در شب ۱۱۸؛ اجتماع باشکوه مردم در سنگر خیابان برگزاری آیین تدفین نمادین شهدای کربلا در آستانه اشرفیه برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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