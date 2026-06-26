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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه گرمترین نقطه کشور شد

کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه گرمترین نقطه کشور شد

زاهدان - کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس برای دومین روز متوالی عنوان گرمترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: عصر امروز ۵ تیرماه ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای دومین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل و هامون با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس، در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند. همچنین امروز دمای ۱۸ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان از مرز ۴۰ درجه سلسیوس عبور کرد و بیشینه دمای شهر زاهدان نیز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت.

وی با اشاره به فعالیت سامانه همرفتی در جنوب استان اظهار کرد: این سامانه علاوه بر رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده، در برخی نقاط موجب کاهش دید افقی و بارندگی شد. در ایستگاه هواشناسی سروان دید افقی به ۱۰۰ متر کاهش یافت و ۱.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید. همچنین از این سامانه، قادرآباد با ۲۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را دریافت کرد. میزان بارندگی در مهرستان، شهر محمدی و گشت نیز هر کدام یک میلی‌متر ثبت شد.

حیدری ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی سه روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی، روی دریا و برخی نقاط ساحلی استان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی فراهم است.

وی افزود: در شمال استان تا روز یکشنبه، صبح‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت و از دوشنبه با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه، بر شدت وزش باد، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در منطقه سیستان افزوده می‌شود. همچنین طی این مدت، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در زاهدان و نواحی مرکزی استان وزش باد گاهی شدید، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: گرمای هوا تا روز دوشنبه در زاهدان و نیمه شمالی استان ماندگار خواهد بود و از سه‌شنبه از شدت گرما در این مناطق تا حدودی کاسته می‌شود، اما همچنان در نواحی جنوبی و جنوب شرقی استان دمای هوا بالا خواهد بود.

حیدری در پایان توصیه کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. همچنین از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز پرهیز شود. با توجه به احتمال وقوع رگبارهای همرفتی، از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی، فعالیت‌های کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع خودداری شود و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش دید افقی و نوسانات جوی در نظر گرفته شود.

کد مطلب 6871475

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