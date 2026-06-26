کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه گرمترین نقطه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: عصر امروز ۵ تیرماه ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای دومین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: پس از کهورک، ایستگاه‌های هواشناسی زابل و هامون با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس، در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند. همچنین امروز دمای ۱۸ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان از مرز ۴۰ درجه سلسیوس عبور کرد و بیشینه دمای شهر زاهدان نیز به ۴۰ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت.

وی با اشاره به فعالیت سامانه همرفتی در جنوب استان اظهار کرد: این سامانه علاوه بر رشد ابر و وقوع رگبارهای پراکنده، در برخی نقاط موجب کاهش دید افقی و بارندگی شد. در ایستگاه هواشناسی سروان دید افقی به ۱۰۰ متر کاهش یافت و ۱.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید. همچنین از این سامانه، قادرآباد با ۲۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را دریافت کرد. میزان بارندگی در مهرستان، شهر محمدی و گشت نیز هر کدام یک میلی‌متر ثبت شد.

حیدری ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی سه روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی، روی دریا و برخی نقاط ساحلی استان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی فراهم است.

وی افزود: در شمال استان تا روز یکشنبه، صبح‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت و از دوشنبه با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه، بر شدت وزش باد، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در منطقه سیستان افزوده می‌شود. همچنین طی این مدت، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در زاهدان و نواحی مرکزی استان وزش باد گاهی شدید، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: گرمای هوا تا روز دوشنبه در زاهدان و نیمه شمالی استان ماندگار خواهد بود و از سه‌شنبه از شدت گرما در این مناطق تا حدودی کاسته می‌شود، اما همچنان در نواحی جنوبی و جنوب شرقی استان دمای هوا بالا خواهد بود.

حیدری در پایان توصیه کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. همچنین از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز پرهیز شود. با توجه به احتمال وقوع رگبارهای همرفتی، از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی، فعالیت‌های کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع خودداری شود و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش دید افقی و نوسانات جوی در نظر گرفته شود.