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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ادارات سیستان و بلوچستان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند

ادارات سیستان و بلوچستان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند

زاهدان - بنا به دستور استاندار سیستان وبلوچستان؛ ساعت فعالیت تمامی ادارات به دلیل برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مصر با ۲ ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دستور استاندار سیستان وبلوچستان؛ ساعت فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان، به دلیل برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت همبستگی و انسجام ملی، با ۲ساعت تأخیر آغاز شده و کارکنان از ساعت ۹صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت.

ساعت فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، بهداشتی و درمانی، همچنین نهادهای نظامی و انتظامی، بدون تغییر و مطابق روال معمول خواهد بود.

کد مطلب 6871462

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