نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در لرستان، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح‌ها، کاهش ضایعات در حوزه محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از سه میلیون تولیدات محصولات کشاورزی در لرستان، یک میلیون تن فراوری می‌شود، عنوان کرد: در مجموع ۴۸۰ مجوز صنایع تبدیلی در استان صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: از این تعداد، ۲۲۰ مورد به بهره‌برداری رسیده است.

صیادی با اشاره به اینکه یک میلیون تن فراوری محصولات کشاورزی در لرستان مربوط به این ۲۲۰ مجوز صنایع تبدیلی است، گفت: همچنین ۲۶۰ مجوز صنایع تبدیلی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی نیز در حال اجرا هستند.

وی بیان داشت: اگر تسهیلات بانکی موردنیاز در اختیار سرمایه‌گذاران در این زمینه قرار بگیرد، ما می‌توانیم فراوری محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تعهد ما در حوزه فراوری محصولات کشاورزی در استان ۳۱ هزار تن بوده است، ادامه داد: این در حالی‌ست که دوبرابر این عدد در استان محقق شده است.

صیادی، گفت: در سال گذشته ۵۷ هزار تن فراوری محصولات کشاورزی در استان صورت‌گرفته است.