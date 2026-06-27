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۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶

تجمع شبانه عزاداران گالیکش همگام با موج صد و هجدهم حضور

تجمع شبانه عزاداران گالیکش همگام با موج صد و هجدهم حضور

گالیکش-مردم گالیکش با حضور در اجتماع شبانه عزاداران حسینی، موج صد و هجدهم حماسه پایداری و مقاومت را رقم زدند.

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کد مطلب 6871605

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