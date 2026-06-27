تجمع شبانه عزاداران گالیکش همگام با موج صد و هجدهم حضور

گالیکش-مردم گالیکش با حضور در اجتماع شبانه عزاداران حسینی، موج صد و هجدهم حماسه پایداری و مقاومت را رقم زدند.