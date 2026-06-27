https://mehrnews.com/x3cqYR ۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶ کد مطلب 6871605 استانها گلستان استانها گلستان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۶ تجمع شبانه عزاداران گالیکش همگام با موج صد و هجدهم حضور گالیکش-مردم گالیکش با حضور در اجتماع شبانه عزاداران حسینی، موج صد و هجدهم حماسه پایداری و مقاومت را رقم زدند. دریافت 17 MB کد مطلب 6871605 کپی شد مطالب مرتبط آبیک در شب ۱۱۸؛ اجتماع عاشورایی مردم عزاداری پرشور فومنی ها در شب شهادت امام سجاد(ع) دانسفهان در شب ۱۱۸؛ اجتماع باشکوه مردم در سنگر خیابان اقبالیه در شب ۱۱۸؛ شور حسینی در اجتماع مردمی آوج در شب ۱۱۸؛ طنین نوای «یاحسین(ع)» در اجتماع مردمی یکصد و هجدهمین شب حضور زنجانی ها در میدان خاکعلی در شب ۱۱۸؛ اجتماع پرشور مردمی مقاوم و انقلابی برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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