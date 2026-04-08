۸۲۰۰ بازدید از منابع آبی استان سمنان؛ تشدید نظارت بر کیفیت آب روستاها

منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نظارت بر کیفیت آب شرب مردم استان سمنان ابراز کرد: مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب در ایام تعطیلات و جنگ نسبت به تشدید نظارت بر سلامت آب آشامیدنی و انجام پایش های مستمر کیفی برای اطمینان و تضمین کیفیت آب شرب مصرف کنندگان استان اقدام کرده است.

وی از انجام آزمون های شاخص کیفیت آب آشامیدنی ازجمله کلر باقیمانده، کدورت و...در شهرها و روستاهای استان سمنان خبر داد و افزود: در این ایام بازدید و سرکشی مخازن ذخیره و نمونه برداری و انجام آزمون ها و تکمیل چک لیست مخازن و استمرار کشیک آزمایشگاه آب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان از ارتباط با آبداران و اطمینان از عملکرد سامانه های گندزدایی و استفاده فعال از خودروی آزمایشگاه سیار در سراسر استان خبر داد و گفت: پیگیری موضوعات بهداشت آب به ویژه در بخش روستایی از طریق پیام رسان داخلی با مراکز بهداشت از دیگر اقدامات آبفا برای سلامت آب دسترس مردم استان سمنان بوده است.

کشاورزیان با اشاره به اطمینان از دسترسی به مواد گندزدا در تمام سامانه های گندزدایی و بررسی گزارش اقدامات کنترل کیفیت در سطح استان و پیگیری موارد و رفع نقایص، ابراز کرد: افزایش کلر باقیمانده در شبکه توزیع و مخازن برای پیشگیری از احتمال بروز طغیان های آلودگی از دیگر اقدامات انجام شده از ۱۳ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه امسال بوده است.

وی از انجام ۲۴ هزار و ۷۰۰ مورد آزمون کلرسنجی، ۲۴ هزار و ۷۱۶ مورد آزمون کدورت سنجی، ۸۴۲ آزمون میکروبی و HPC، ۶۵ مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی در منابع آبی استان خبر داد و افزود: هشت هزار و ۲۸۰ مورد بازدید از تاسیسات و مخازن و انجام آزمون های کیفی و تکمیل چک لیست ها با هدف مراقبت از کیفیت آب مصرفی مردم استان سمنان در یکماه اخیر و علیرغم بروز جنگ ناجوانمردانه علیه ملت ایران صورت گرفته است.