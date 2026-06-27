ترامپ: بولتون خیلی احمق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعتراف جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی خود به در اختیار داشتن غیرقانونی اطلاعات حساس امنیت ملی خواستار مجازات شدید وی شد.

ترامپ بولتون را شخصی وحشتناک توصیف و ابراز امیدواری کرد که با او به شدت برخورد شود.

وی که خود طلایه دار جنگ افروزی در جهان است گفت: بولتون همیشه به دنبال برانگیختن مشکلات و جنگ‌ها بوده است. او نقش تحریک‌آمیزی در خصوص چند موضوع سیاسی ایفا کرده که منجر به مرگ و ویرانی شده است.

ترامپ اضافه کرد: بولتون بسیار احمق، نامتعادل و بی‌کفایت به تازگی به گناه خود اعتراف کرده است. او فردی بسیار بد و دیوانه است.

لازم به ذکر است جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ به نگهداری غیرقانونی اطلاعات محرمانه امنیتی در یادداشت‌هایی که برای نگارش یک کتاب تهیه کرده بود، اعتراف کرد.

بولتون که اکنون از منتقدان سرسخت رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود، پیش‌تر با ۱۸ اتهام مرتبط با سوءمدیریت اسناد محرمانه روبه‌رو شده بود و در ابتدا خود را بی‌گناه اعلام کرده بود.

وی ممکن است با مجازات حداکثر پنج سال زندان روبه‌رو شود. بولتون در سال ۲۰۱۹ از نخستین دولت ترامپ برکنار شد.