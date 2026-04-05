به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای هیل نوشت: جان بولتون به کایتلان کالینز مجری شبکه خبری سی ان ان گفت فقدان واکنشی تصویری از سوی رئیس جمهور نشان داد که این حمله «قطعا به اعتبار کاخ سفید لطمه و این زخمی است که کاخ سفید به خود زده است.»

بولتون در ادامه گفت: به نظر من، او (ترامپ) احتمالاً دوباره در حالت وحشت قرار گرفته و آرزو می‌کند که بتواند راهی برای اعلام پیروزی و خروج از این جنگ پیدا کند، صرف نظر از این که آیا تنگه هرمز را قبل از آن باز کند یا نه.

دستیار سابق کاخ سفید افزود، اگر مقدمات این درگیری ترامپ را «ناراحت» کرده است، این «مشکل اوست، و بنابراین یک مشکل برای کشور است. اما به راحتی می‌شد از آن اجتناب کرد و باید از آن اجتناب می‌شد.»

سرنگونی و سقوط چند جنگنده آمریکایی توسط تهران در جریان تجاوز به خاک ایران، در حالی زنگ خطر را برای توان دفاعی آمریکا به صدا درآورده است که تحلیلگران نظامی تاکید کرده‌اند این تحولات «ضعف در ظرفیت دفاعی» آمریکا را آشکار کرده است.