۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

بولتون: ترامپ وحشت‌زده دنبال خروج از جنگ علیه ایران است

جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت: حملات اخیر که باعث سرنگونی دو جت جنگنده آمریکایی شد، رئیس جمهوری آمریکا را وحشت‌زده و هراسان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای هیل نوشت: جان بولتون به کایتلان کالینز مجری شبکه خبری سی ان ان گفت فقدان واکنشی تصویری از سوی رئیس جمهور نشان داد که این حمله «قطعا به اعتبار کاخ سفید لطمه و این زخمی است که کاخ سفید به خود زده است.»

بولتون در ادامه گفت: به نظر من، او (ترامپ) احتمالاً دوباره در حالت وحشت قرار گرفته و آرزو می‌کند که بتواند راهی برای اعلام پیروزی و خروج از این جنگ پیدا کند، صرف نظر از این که آیا تنگه هرمز را قبل از آن باز کند یا نه.

دستیار سابق کاخ سفید افزود، اگر مقدمات این درگیری ترامپ را «ناراحت» کرده است، این «مشکل اوست، و بنابراین یک مشکل برای کشور است. اما به راحتی می‌شد از آن اجتناب کرد و باید از آن اجتناب می‌شد.»

سرنگونی و سقوط چند جنگنده آمریکایی توسط تهران در جریان تجاوز به خاک ایران، در حالی زنگ خطر را برای توان دفاعی آمریکا به صدا درآورده است که تحلیلگران نظامی تاکید کرده‌اند این تحولات «ضعف در ظرفیت دفاعی» آمریکا را آشکار کرده است.

    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      قبلش باید از نتانیاهو اجازه بگیره واگرنه تا الان خارج شده بود، اسرائیل هر جنایتی مرتکب خواهد شد تا نگذارد ایران و آمریکا با هم روابط برقرار کنند
    • فرهنگ IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      با سلام شخصیتها و رسانه‌های امریکا سعی دارند، ترامپ را فردی دارای مشکل روانی معرفی کنند تا کلیه جنایات گذشته و جنایات بزرگتر آتی را به گردن او بیندازند و مجموعه حاکمیتی امریکا را مبرا نمایند. لذا رسانه ما و کارشناسان نباید با آنها هم صدا شوند بلکه بایستی بجای تمرکز روی یک فرد، کُلّیَتِ امریکا را مسئول معرفی کنند.
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      آمریکا و اسراییل هردو از هم بدترن.جاسوس، حقه باز ،دروغگو ،جنایتکار نسل کش غارتگر.خدا نابودشون بکنه هردوتاشون
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      لعنت برترامپ وآمریکای تروریست وجنایتکار
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      لعنت بر دشمنان ایران نابود باد دشمنان ایران
    • امیر IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      بولتون خودش یکی ازحامیان سرسخت جنگ باایران بود.البته الآن درست میگه ترامپ گیرپاژکرده ومیخواهدازجنگ خارج شوداما عقب نشینی ترامپ بدون بازشدن تنگه هرمزنه تنها یک شکست سیاسی بزرگ درآمریکا بلکه درجهان است.ترامپ درواقع بااین جنگ کرک وپر آمریکا را ریخت ودیگرآمریکایی درجهان وجودندارد.ایران باید آنقدراین جنگ راادامه دهدتابه پیروزی کامل برسددرغیراینصورت جنگهاوتجاوزات بعدی رادرپیش خواهیم داشت.مرگ یکبارشیون یکبار،زیرساختهایمان رابزننددانش وثروت ساختنش راداریم اماشکست برای ما یک فاجعه جبران ناپذیراست

